Какими долларами нельзя рассчитываться сейчас?
По состоянию на теперь, действующим платежным средством являются все доллары, которые не выводились из обращения. Речь идет о купюрах, выпущенных после 1914 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
В то же время финучреждения могут отказать в принятии купюры, которую определяют как:
- значительно изношенную;
- фальшивую.
Отметим, что, если купюру идентифицируют как фальшивую, ее должны передать в НБУ для проверки:
- далее проводится экспертиза;
- если банкнота действительно фальшивая, ее изымают и передают в правоохранительные органы для расследования.
А вот значительно изношенные банкноты можно передать на инкассо. То есть – обмен.
Они могут приниматься на инкассо. Это означает, что значительно изношенные или поврежденные банкноты пересылаются за границу иностранному банку-корреспонденту для обмена,
– отметил НБУ.
Напомним! Понятие "незначительно изношенной" было отменено в Украине еще в 2023 году. Таким образом регулятор стремился нивелировать влияние человеческого фактора на определение состояния банкноты.
Что такое значительно изношенная или поврежденная банкнота?
НБУ определил четкие критерии, которые помогают идентифицировать такую банкноту. В частности, такой считается купюра, порезанная, обожженная, имеющая изменение первоначального цвета и так далее.
Какова ситуация с курсом доллара в Украине?
В сентябре курс доллара будет находиться в пределах 41,60 – 42 гривны. Колебания ожидаются незначительные и почти неощутимые.
С 22 по 28 сентября курс доллара ожидается стабильный. Он будет находиться в пределах 41,20 – 41,50 гривны, как на межбанке, так и – наличном рынке.
Новая купюра 100 долларов отличается от старой дизайном. Также на ней сделаны дополнительные защитные элементы.