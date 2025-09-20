Какими долларами нельзя рассчитываться сейчас?

По состоянию на теперь, действующим платежным средством являются все доллары, которые не выводились из обращения. Речь идет о купюрах, выпущенных после 1914 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

В то же время финучреждения могут отказать в принятии купюры, которую определяют как:

значительно изношенную;

фальшивую.

Отметим, что, если купюру идентифицируют как фальшивую, ее должны передать в НБУ для проверки:

далее проводится экспертиза;

если банкнота действительно фальшивая, ее изымают и передают в правоохранительные органы для расследования.

А вот значительно изношенные банкноты можно передать на инкассо. То есть – обмен.

Они могут приниматься на инкассо. Это означает, что значительно изношенные или поврежденные банкноты пересылаются за границу иностранному банку-корреспонденту для обмена,

– отметил НБУ.

Напомним! Понятие "незначительно изношенной" было отменено в Украине еще в 2023 году. Таким образом регулятор стремился нивелировать влияние человеческого фактора на определение состояния банкноты.

Что такое значительно изношенная или поврежденная банкнота? НБУ определил четкие критерии, которые помогают идентифицировать такую банкноту. В частности, такой считается купюра, порезанная, обожженная, имеющая изменение первоначального цвета и так далее.

Какова ситуация с курсом доллара в Украине?