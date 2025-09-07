Как менялись украинские гривны?

В частности в те времена средняя зарплата составляла около 130 гривен, сообщает 24 Канал.

Однако годы шли, происходило развитие экономики, а с ним и покупательная способность граждан. Поэтому в Национальном банке задумались, нужны ли в Украине банкноты с более высоким номиналом.

Купюра номиналом 100 гривен образца 1996 года / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

При введении в обращение новых номиналов во внимание принимаются экономические факторы, а также удобство расчетов для людей,

– отметили в НБУ.

То есть если страна активно развивается, у людей растут доходы, а вместе с тем и объемы расчетов, то появляется спрос на купюры высшего номинала. Таким образом в 2006 году вышла в обращение банкнота номиналом 500 гривен.

Банкнота 500 гривен образца 2006-2015 годов / Фото НБУ предоставлено для 24 Канала

Эти деньги стали чем-то вроде символа нового этапа. Так Украина постепенно входила в период относительной экономической стабильности. Более того, происходил еще и рост благосостояния.

Однако почти через 15 лет произошло большее резонансное событие введение в году банкноты номиналом 1 000 гривен. Это произошло уже в 2019 году.

Банкнота номиналом 100 гривен / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Как пояснили в Нацбанке, банкнота номиналом 1 000 гривен имеет усовершенствованные дизайн и систему защиты. Кроме того, она совсем не уступает по уровню безопасности банкнотам евро или доллара США.

Интересно! Ввели купюры в обращение по нескольким причинам. Первая: украинская экономика нуждалась в гораздо более удобном инструменте для наличных расчетов. Второе: введение 1 000 гривен способствовало снижению расходов государства на печать и обращение банкнот меньшего номинала.

Что еще известно об украинских деньгах?