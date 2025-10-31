Сколько сейчас стоит унция золота?

Спотовая цена на золото упала на 0,4%. Она достигла – 4 009,24 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что повлияло на стоимость золота:

снижение спроса на безопасные активы;

рост доллара;

на рынке возникла неопределенность, относительно очередного снижения ставок ФРС;

Напомним! В октябре ставки ФРС снизились за 25 базисных пунктов. В декабре изменения не планируются.

После принятия решения Пауэлл заявил, что чиновники пытаются достичь консенсуса относительно будущего монетарной политики, и предостерег, что рынки не должны предполагать очередного снижения ставки в декабре,

– отмечает издание.

Заметим, что на снижение стоимости золота повлияла и встреча Трампа и Си. Стороны договорились на определенные уступки, чтобы продолжать сотрудничество.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы?

Спотовая стоимость серебра выросла на 0,2%. Она достигла – 49,02 доллара за унцию.

Платина, свою очередь, подешевела на 0,9%. Этот металл теперь стоит – 1 596,60 доллара за унцию.

Палладий подорожал на 1,1%. Теперь он имеет цену – 1 460,95 доллара за унцию.

Обратите внимание! Рекордное значение в течение октября, как сообщает Reuters, было – 4 381,21 доллара за унцию.