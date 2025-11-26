Почему растет цена золота?

Сегодня стоимость золота выросла на 0,7%. Теперь унция стоит – 4 159,23 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Для сравнения, по данным Reuters, 20 октября золото установило ценовой рекорд в 2025 году. Цена этого металла тогда составила – 4 381,21 доллара за унцию.

Также на стоимость золота повлияло ожидание снижения ставки ФРС в декабре. Сейчас вероятность, что это произойдет составляет – 83%. Для сравнения, неделю назад возможность снижения оценивали в 30%.

Напомним! В декабре ставка ФРС может снизиться на 25 базисных пунктов. Нужно понимать, что для золота это лучшее время. Дело в том, что оно чувствует себя хорошо в условиях низких процентных ставок.

Аналитики предполагают, что стоимость золота изменится так:

на конец года стоимость унции золота достигнет – 4 200 долларов;

а вот на середину 2026 года цена золота будет – 4 500 долларов за унцию.

Данные, опубликованные во вторник, показали, что розничные продажи в США в сентябре выросли меньше, чем ожидалось, тогда как цены производителей соответствовали ожиданиям. Потребительская уверенность в США также ослабла в ноябре, поскольку домохозяйства стали больше обеспокоены работой и своими финансовыми перспективами,

– сообщает издание.

Заметим, что инвесторы сейчас ожидают еженедельный отчет о количестве заявок на пособие по безработице в США. Эта информация будет опубликована сегодня, несколько позже.

Как изменилась стоимость других драгоценных металлов?