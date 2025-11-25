Какова реальная ситуация в угольной отрасли России?

По состоянию на сейчас, известно, что 23 угольных предприятия России уже остановились, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Как известно, потери в этой области следующие:

по состоянию на сейчас, они достигли – 263 миллиарда рублей (в соответствии с нынешним курсом, это ориентировочно – 3,33 миллиарда долларов);

считается, что эти потери могут достичь – 350 миллиардов рублей (то есть – 4,43 миллиарда долларов).

Такие потери возникли по ряду причин. В частности, из-за невозможности России реализовывать уголь на ключевых экспортных рынках, прежде всего таким был – ЕС.

Кремль попытался переориентироваться на Азию, чтобы спасти на ситуацию. Однако это не помогло. Такое решение оказалось нерентабельным из-за:

слишком дорогой логистики;

и одновременно низких цен.

Кризис в угольной отрасли – прямой результат войны, санкций и потери внешних рынков. Несмотря на точечные субсидии, системные проблемы только усиливаются, а российская экономика и в дальнейшем теряет опору в базовых индустриях,

– отмечает издание.

Как менялась ситуация в угольной промышленности России?