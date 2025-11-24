Что происходит со стоимостью золота?
Спотовая стоимость золота упала на 0,3%. Сейчас цена этого металла составляет – 4 055,73 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Обратите внимание! Индекс доллара достиг почти шестимесячного максимума. Сейчас он уже более 100.
Как сообщает CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС в декабре упала до 69%. Напомним, что аналитики ожидают падения этого показателя на 25 базисных пунктов в следующем месяце.
Еще на прошлой неделе вероятность снижения ставки оценивали в 40%. Впоследствии, после положительных комментариев президента ФРС Нью-Йорка Джона Уильямса, этот показатель увеличился до 74%.
В следующие 3 – 5 недель золото будет иметь плоский или негативный подтекст, поскольку существенной поддержки для "быков" не будет при отсутствии геополитической напряженности,
– отметил старший аналитик брокерской компании Reliance Securities Джигар Триведи.
Также весомое влияние на стоимость золота имеет ситуация в Украине. Речь идет именно о мирном плане Трампа. Сейчас стороны продолжают работать над этими договоренностями.
Дело в том, что предложение американского президента преимущественно учитывает именно интересы Москвы, а не Киева. Такая ситуация вызвала возмущение даже среди сторонников Трампа.
Важно! Как ранее сообщало издание Reuters, 20 октября золото установило ценовой рекорд этого года. В 2025 году максимум золота достиг – 4 381,21 доллара.
Как изменилась стоимость других драгоценных металлов?
Спотовая стоимость серебра неизменна. По состоянию на сейчас, она составляет – 49,99 доллара за унцию.
А вот платина подорожала на 1,6% сегодня. Сейчас цена этого металла – 1 535,85 доллара за унцию.
Палладий также вырос в цене. Он подорожал на – 1,1%. Сегодня унция этого металла стоит – 1 390,13 доллара.