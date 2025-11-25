Как выросла стоимость золота в конце ноября?
Сегодня золото подорожало до самого высокого уровня за более чем неделю, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
За сегодняшнюю сессию цена золота выросла на 0,1%. Она достигла – 4 141,49 доллара за унцию.
Интересно! А вот в понедельник стоимость золота выросла на 1,8%.
Цена на золото в первую очередь зависит от ожиданий снижения ставки. В течение последних двух недель, и поскольку ожидания стремительно выросли, это привело к восстановлению цен на золото в краткосрочной перспективе,
– отметил старший рыночный аналитик OANDA Кельвин Вонг.
Сейчас вероятность снижения ставки ФРС в следующем месяце составляет 81%. Для сравнения, еще на прошлой неделе это значение было – 40%.
Заметим, что аналитики предполагают снижение ставки на 25 базисных пунктов в декабре. Однако в ФРС до сих пор не пришли к согласию, относительно того, произойдет ли это.
Также на цену золота влияют сейчас:
- ситуация с экономическими данными США, в частности, относительно событий на рынке труда (сейчас он довольно слабый);
- сильный курс доллара (его индекс удерживался вблизи шестимесячных максимумов).
Напомним! Ранее Reuters сообщал, что 20 октября золото установило ценовой рекорд 2025 года. Тогда этот металл имел стоимость – 4 381,21 доллара за унцию. Однако впоследствии золото начало падать в цене.
Какова цена других драгоценных металлов 25 ноября?
Спотовая стоимость серебра почти не изменилась за сессию. Она осталась на уровне – 51,43 доллара за унцию.
Платина выросла в цене сегодня на 0,7%. Она достигла – 1 553,65 доллара за унцию.
Палладий вырос в цене 25 ноября несколько меньше – на 0,3%. Его стоимость за унцию достигла – 1 399,96 доллара.