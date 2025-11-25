Как выросла стоимость золота в конце ноября?

Сегодня золото подорожало до самого высокого уровня за более чем неделю, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

За сегодняшнюю сессию цена золота выросла на 0,1%. Она достигла – 4 141,49 доллара за унцию.

Интересно! А вот в понедельник стоимость золота выросла на 1,8%.

Цена на золото в первую очередь зависит от ожиданий снижения ставки. В течение последних двух недель, и поскольку ожидания стремительно выросли, это привело к восстановлению цен на золото в краткосрочной перспективе,

– отметил старший рыночный аналитик OANDA Кельвин Вонг.

Сейчас вероятность снижения ставки ФРС в следующем месяце составляет 81%. Для сравнения, еще на прошлой неделе это значение было – 40%.

Заметим, что аналитики предполагают снижение ставки на 25 базисных пунктов в декабре. Однако в ФРС до сих пор не пришли к согласию, относительно того, произойдет ли это.

Также на цену золота влияют сейчас:

ситуация с экономическими данными США, в частности, относительно событий на рынке труда (сейчас он довольно слабый);

сильный курс доллара (его индекс удерживался вблизи шестимесячных максимумов).

Напомним! Ранее Reuters сообщал, что 20 октября золото установило ценовой рекорд 2025 года. Тогда этот металл имел стоимость – 4 381,21 доллара за унцию. Однако впоследствии золото начало падать в цене.

Какова цена других драгоценных металлов 25 ноября?