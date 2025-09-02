2 сентября стоимость золота достигла нового рекордного значения. Это произошло по ряду причин. Одним из факторов увеличения является перспективы снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Сколько сейчас стоит унция золота?

Также на увеличение стоимости золота повлияло беспокойство, которое возникло относительно перспектив Центробанка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Обратите внимание! В этом году золото уже подорожало более чем на 30%. Вероятно, его цена будет расти и дальше.

Инвесторы увеличивают долю золота в своих портфелях, особенно на фоне ожидаемых снижений ставок ФРС, что подталкивает цены вверх,

– считает стратег UBS Group AG Джони Тевес.

Стоимость золота сегодня выросла на 0,9%. В целом цена достигла 3 508 долларов за унцию.

Справка: 1 унция золота это ориентировочно 31,10 граммов драгоценного металла.

Что нужно знать о золоте?

Стоимость так называемого "ювелирного золота" формируется под влиянием многих аспектов. В частности, пробы, что определяет количество примесей. Также на конечную цену влияет стоимость чистого золота.

По состоянию на 2 сентября золото, которое считается банковским металлом, стоит – 4 569,61 гривны за грамм.

Интересно! Именно золото добывают в самой глубокой шахте в мире – "Мпоненг", которая находится в Южной Африке. Этот золоторудный рудник имеет глубину примерно 4 километра.