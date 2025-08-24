Что известно о самой глубокой шахте в мире?

"Мпоненг" имеет значительный ресурс. Несмотря на то, что некоторые ее поверхностные месторождения уже исчерпаны, там до сих пор остается много золота, пишет 24 Канал.

Добыча в этой шахте чрезвычайно сложная. Шахтерам, чтобы добраться до места работы нужно примерно 90 минут.

В чем особенности "Мпоненга":

с каждым километром там температура увеличивается на 25 – 30 °C;

то есть, на глубине 4 километра температура воздуха в шахте достигает 60 – 66 °C;

чтобы у шахтеров была возможность там работать, для снижения температуры в шахту подается жидкий лед;

инфраструктура охлаждения в этой шахте считается одной из самых дорогих в мире.

Обратите внимание! "Мпоненг" принадлежит компании Harmony Gold с 2020 года.

Как работает "Мпоненг"?

Ежедневно 2 300 килограммов взрывчатки используют, чтобы разрушать породу. После такого взрыва остаются сотни тонн отходов. Именно поэтому каждый день шахтеры добывают более 5 400 тонн горной массы.

Интересно! После взрыва, в образованные отверстия закачивают смесь из этой породы, бетона и воды. Таким образом удается избежать обвалов.