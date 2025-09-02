2 вересня вартість золота сягнула нового рекордного значення. Це сталося через низку причин. Одним з факторів збільшення є перспективи зниження ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США.

Скільки зараз коштує унція золота?

Також на збільшення вартості золота вплинуло занепокоєння, яке виникло відносно перспектив Центробанку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Зверніть увагу! Цьогоріч золото вже подорожчало більш як на 30%. Імовірно, його ціна зростатиме і далі.

Інвестори збільшують частку золота у своїх портфелях, особливо на тлі очікуваних знижень ставок ФРС, що підштовхує ціни вгору,

– вважає стратег UBS Group AG Джоні Тевес.

Вартість золота сьогодні зросла на 0,9%. Загалом ціна сягнула 3 508 доларів за унцію.

Довідка: 1 унція золота це орієнтовно 31,10 грамів дорогоцінного металу.

Що потрібно знати про золото?

Вартість так званого "ювелірного золота" формується під впливом багатьох аспектів. Зокрема, проби, що визначає кількість домішок. Також на кінцеву ціну впливає вартість чистого золота.

Станом на 2 вересня золото, яке вважається банківським металом, коштує – 4 569,61 гривні за грам.

Цікаво! Саме золото видобувають у найглибшій шахті у світі – "Мпоненг", яка знаходиться у Південній Африці. Ця золоторудна копальня має глибину приблизно 4 кілометри.