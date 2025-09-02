Шокуючий рекорд: ціни на золото досягли нового максимуму
- Ціна золота досягла нового рекордного максимуму 3 508 доларів за унцію через очікування зниження ставки ФРС США та занепокоєння щодо перспектив Центробанку.
- Золото подорожчало на 30% цього року, і очікується подальше зростання.
2 вересня вартість золота сягнула нового рекордного значення. Це сталося через низку причин. Одним з факторів збільшення є перспективи зниження ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США.
Скільки зараз коштує унція золота?
Також на збільшення вартості золота вплинуло занепокоєння, яке виникло відносно перспектив Центробанку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Зверніть увагу! Цьогоріч золото вже подорожчало більш як на 30%. Імовірно, його ціна зростатиме і далі.
Інвестори збільшують частку золота у своїх портфелях, особливо на тлі очікуваних знижень ставок ФРС, що підштовхує ціни вгору,
– вважає стратег UBS Group AG Джоні Тевес.
Вартість золота сьогодні зросла на 0,9%. Загалом ціна сягнула 3 508 доларів за унцію.
Довідка: 1 унція золота це орієнтовно 31,10 грамів дорогоцінного металу.
Що потрібно знати про золото?
- Вартість так званого "ювелірного золота" формується під впливом багатьох аспектів. Зокрема, проби, що визначає кількість домішок. Також на кінцеву ціну впливає вартість чистого золота.
- Станом на 2 вересня золото, яке вважається банківським металом, коштує – 4 569,61 гривні за грам.
Цікаво! Саме золото видобувають у найглибшій шахті у світі – "Мпоненг", яка знаходиться у Південній Африці. Ця золоторудна копальня має глибину приблизно 4 кілометри.