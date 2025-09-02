Почему снижается прибыль российских нефтяных компаний?
Как сообщают российские СМИ, одной из основных причин снижения доходов нефтяных компаний является действие новых санкций.
Также весомое влияние на ситуацию оказывают следующие факторы:
- снижение цен на нефть;
- укрепившийся рубль.
Страны ОПЕК активно наращивали добычу, что ударило по мировым ценам а также "наблюдалось расширение дисконта на российскую нефть в связи с усложнением санкционных ограничений ЕС и США.
Как снизилась прибыль основных нефтяных компаний:
- "Роснефть" – прибыль за первую половину 2025 года снизилась с 773 до 245 миллиардов рублей;
Важно! Именно "Роснефть" добывает половину российской нефти.
- "Лукойл" – прибыль составила 287 миллиардов рублей, ранее – 590 миллиардов рублей;
- "Газпром нефть" – прибыль достигла 150 миллиардов рублей (сократилась на 54%);
- "Татнефть" – прибыль составила 54,2 миллиарда рублей – сократилась почти в 3 раза;
- "Руснафта" – 11,8 миллиарда рублей – снижение в 3,2 раза;
- "Сургутнефтегаз" – предприятие имеет убытки 452,7 миллиарда рублей.
Обратите внимание! Если опираться на статистику Росстата, получается, что нефтегазовая промышленность России "лишилась" 50,4% сальдированной прибыли. Нужно понимать, что это очень много. Ведь сейчас именно эта отрасль обеспечивает почти 20% российского ВВП.
Что нужно знать о продаже российской нефти?
- Украина смогла повлиять на прибыль российских нефтедобывающих компаний. Это стало возможным благодаря ударам по НПЗ России. Украинские атаки привели и к другим последствиям. В частности, на внутреннем российском рынке уже ощутимый дефицит горючего.
- США требуют, чтобы Европа полностью отказалась от нефти и газа из России. Также Белый дом стремится к внедрению ограничений для тех стран, которые до сих пор поддерживают Кремль. Речь идет, частности, о покупателях российских нефти и газа, таких как Индия.
- Венгрия и Словакия не хотят отказываться от российской нефти и газа. Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова, эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко считает, что в позициях этих стран есть коррупционная составляющая.