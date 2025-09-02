Почему снижается прибыль российских нефтяных компаний?

Как сообщают российские СМИ, одной из основных причин снижения доходов нефтяных компаний является действие новых санкций.

Также весомое влияние на ситуацию оказывают следующие факторы:

снижение цен на нефть;

укрепившийся рубль.

Игорь Сечин Глава "Роснефти" Страны ОПЕК активно наращивали добычу, что ударило по мировым ценам а также "наблюдалось расширение дисконта на российскую нефть в связи с усложнением санкционных ограничений ЕС и США.

Как снизилась прибыль основных нефтяных компаний:

"Роснефть" – прибыль за первую половину 2025 года снизилась с 773 до 245 миллиардов рублей;

Важно! Именно "Роснефть" добывает половину российской нефти.

"Лукойл" – прибыль составила 287 миллиардов рублей, ранее – 590 миллиардов рублей;

– прибыль достигла 150 миллиардов рублей (сократилась на 54%);

– прибыль составила 54,2 миллиарда рублей – сократилась почти в 3 раза;

– 11,8 миллиарда рублей – снижение в 3,2 раза;

– 11,8 миллиарда рублей – снижение в 3,2 раза; "Сургутнефтегаз" – предприятие имеет убытки 452,7 миллиарда рублей.

Обратите внимание! Если опираться на статистику Росстата, получается, что нефтегазовая промышленность России "лишилась" 50,4% сальдированной прибыли. Нужно понимать, что это очень много. Ведь сейчас именно эта отрасль обеспечивает почти 20% российского ВВП.

Что нужно знать о продаже российской нефти?