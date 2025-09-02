Какие цены на золото установил НБУ?

Во вторник, 2 сентября, Нацбанк установил такие закупочные цены на золото, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ:

Банковский металл: 4 485,28 гривны за грамм.

Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 4 471,82 гривны за грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 4 440,43 гривны за грамм.

Какая средняя цена на золотые изделия в ломбардах Украины?

Средние тарифы на прием золотых изделий в ломбардах Украины по пробам:

375 проба: 1 792,20 гривны за грамм;

500 проба: 2 516,33 гривны за грамм;

583 проба: 2 880,40 гривны за грамм;

585 проба: 2 886,40 гривны за грамм;

750 проба: 3 724,80 гривны за грамм;

900 проба: 4 303,16 гривны за грамм;

916 проба: 4 417,80 гривны за грамм;

999 проба (банковские слитки): 4 800 гривен за грамм.

Какие мировые цены на золото?

Мировые цены на золото поднялись до максимума более чем за четыре месяца, остановившись примерно в 23 долларах от исторического рекорда. Росту способствовали ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой США и ослабление доллара.

Золото и особенно серебро продолжили рост в пятницу благодаря высокой инфляции в США, ухудшению потребительских настроений, ожиданиям снижения ставок и опасениям за независимость ФРС,

– отметил руководитель отдела стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансен.

В понедельник, 1 сентября, спотовая цена на золото выросла на 0,9% и достигла 3 477,56 за унцию – это максимум с 22 апреля, когда был зафиксирован рекорд 3 500,05. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре прибавили 0,9% и поднялись до 3 547,70 доллара.

Рынок ждет пятничного отчета по занятости в США, надеясь, что он даст ФРС основания возобновить снижение ставок с сентября, что окажет поддержку инвестиционному спросу,

– сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

На прошлой неделе в соцсетях президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли вновь выразила поддержку снижению ставок, сославшись на риски для рынка труда.

Важно! Золото, которое не приносит доходности, традиционно выигрывает в условиях низких процентных ставок.

Платина подорожала на 3,2% до 1 408,54 за унцию, а палладий вырос на 1,9% до 1 129,70 долларов.

Что надо знать о ценах на драгоценные металлы?

Цены на серебро впервые с 2011 года превысили уровень в 40 долларов за унцию. Этот драгоценный металл подорожал на 2,6% до 40,69 доллара, что стало самым высоким показателем с сентября 2011 года.

Аналитики Citigroup резко повысили свои ожидания относительно цен на золото, прогнозируя металлу рост до исторических максимумов в ближайшие месяцы. По их оценкам, уже в течение следующего квартала цена золота может достичь 3 600 долларов за унцию, при этом торговый диапазон может составлять 3 300-3 600 долларов.

Цена на ювелирные изделия формируются не только от рыночной стоимости самого металла, но и от его состава. Так, желтое золото (с примесями серебра и меди) обычно дороже красного (с высоким содержанием меди) из-за большей доли дорогого серебра в сплаве.