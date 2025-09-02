Какие цены на золото установил НБУ?
Во вторник, 2 сентября, Нацбанк установил такие закупочные цены на золото, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ:
- Банковский металл: 4 485,28 гривны за грамм.
- Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 4 471,82 гривны за грамм.
- Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 4 440,43 гривны за грамм.
Какая средняя цена на золотые изделия в ломбардах Украины?
Средние тарифы на прием золотых изделий в ломбардах Украины по пробам:
- 375 проба: 1 792,20 гривны за грамм;
- 500 проба: 2 516,33 гривны за грамм;
- 583 проба: 2 880,40 гривны за грамм;
- 585 проба: 2 886,40 гривны за грамм;
- 750 проба: 3 724,80 гривны за грамм;
- 900 проба: 4 303,16 гривны за грамм;
- 916 проба: 4 417,80 гривны за грамм;
- 999 проба (банковские слитки): 4 800 гривен за грамм.
Какие мировые цены на золото?
Мировые цены на золото поднялись до максимума более чем за четыре месяца, остановившись примерно в 23 долларах от исторического рекорда. Росту способствовали ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой США и ослабление доллара.
Золото и особенно серебро продолжили рост в пятницу благодаря высокой инфляции в США, ухудшению потребительских настроений, ожиданиям снижения ставок и опасениям за независимость ФРС,
– отметил руководитель отдела стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансен.
В понедельник, 1 сентября, спотовая цена на золото выросла на 0,9% и достигла 3 477,56 за унцию – это максимум с 22 апреля, когда был зафиксирован рекорд 3 500,05. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре прибавили 0,9% и поднялись до 3 547,70 доллара.
Рынок ждет пятничного отчета по занятости в США, надеясь, что он даст ФРС основания возобновить снижение ставок с сентября, что окажет поддержку инвестиционному спросу,
– сказал аналитик UBS Джованни Стауново.
На прошлой неделе в соцсетях президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли вновь выразила поддержку снижению ставок, сославшись на риски для рынка труда.
Важно! Золото, которое не приносит доходности, традиционно выигрывает в условиях низких процентных ставок.
Платина подорожала на 3,2% до 1 408,54 за унцию, а палладий вырос на 1,9% до 1 129,70 долларов.
Что надо знать о ценах на драгоценные металлы?
Цены на серебро впервые с 2011 года превысили уровень в 40 долларов за унцию. Этот драгоценный металл подорожал на 2,6% до 40,69 доллара, что стало самым высоким показателем с сентября 2011 года.
Аналитики Citigroup резко повысили свои ожидания относительно цен на золото, прогнозируя металлу рост до исторических максимумов в ближайшие месяцы. По их оценкам, уже в течение следующего квартала цена золота может достичь 3 600 долларов за унцию, при этом торговый диапазон может составлять 3 300-3 600 долларов.
Цена на ювелирные изделия формируются не только от рыночной стоимости самого металла, но и от его состава. Так, желтое золото (с примесями серебра и меди) обычно дороже красного (с высоким содержанием меди) из-за большей доли дорогого серебра в сплаве.