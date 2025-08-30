Чем отличается красное золото от желтого?
- Красное золото
Известно, что красное золото – это комбинация различных металлов, а именно золото и меди (75% чистого золота и 25% меди), передает 24 Канал.
Кроме того, вместо меди иногда дают серебро для того, чтобы смягчить цвет. Таким образом, из-за сплава таких металлов золото имеет теплый красноватый оттенок.
Интересно! Для того, чтобы цвет был насыщеннее, то больше используют в сплаве меди.
- Желтое золото
Желтое золото является самым популярным ювелирным металлом. Традиционно, это сплав чистого золота с медью и серебром. Пропорции колеблются в соответствии с пробой. В то же время в среднем это 75% чистого золота, 12,5% меди и 12,5% серебра, что дает украшениям насыщенный желтый цвет.
Заметьте! Общепринятой пробой желтого золота считают 750, впрочем случаются еще и другие.
Какое золото дороже?
На стоимость золота влияет проба, ведь чем она выше, тем дороже. Если ориентироваться по элементам, которые есть в сплаве, то, например, медь дешевле, чем серебро.
Итак, можно проанализировать, что желтое золото будет стоить дороже из-за меньшего количества в сплаве меди, а вот красное золото обойдется дешевле.
Кроме того, желтое золото не очень распространено в Украине по сравнению с красным. Это также влияет на стоимость золота.
- Согласно данным GoldRate24, грамм золота стоит от 4 404 гривны до примерно 4 442 гривны.
- Зато согласно данным в соответствии с данными Live Price of Gold, грамм золота в зависимости от пробы обойдется от почти 55 евро (14K) до 94 евро (24K). То есть по официальному курсу НБУ по состоянию на 29 августа, это от 2 629 гривен до почти 4 450 гривен.