Откуда у Кремля столько золота?

Считается, что значительное количество золота Кремль накопил кровавым путем. Речь идет о вмешательстве России в дела Центральной Африки, сообщает 24 Канал со ссылкой на MSN.

Российские группировки на африканской территории устраивали настоящий террор. Таким образом наемники из России взяли под контроль шахты в Центральноафриканской Республике.

Обратите внимание! Как известно, россияне расстреливали, брали в плен и пытали местных старателей.

Ранее на африканской территории действовало ЧВК "Вагнер". После ее разгруппировки, это место заняли другие российские наемники.

Нужно понимать, что золото это очень удобный актив. Ведь его легко скрывать и вывозить контрабандой. К тому же нетрудно скрыть происхождение этого металла.

Это делает его полезным инструментом для российского государства и его бизнеса, чтобы обойти западные санкции, если они хотят получить доступ к иностранной валюте или осуществлять международные покупки после того, как их исключили из большей части мировой финансовой системы,

– отмечает издание.

Интересно! Руководитель отдела борьбы с грязными деньгами антикоррупционной группы Transparency International Россия Владислав Нетяев говорит, что с начала 2022 года из Африки в Россию было экспортировано золота на не менее 2,5 миллиарда долларов.

Добывает ли Россия золото на своей территории?

Россия имеет свои значительные месторождения золота. Последние несколько лет, она добывает примерно 300 тонн этого металла ежегодно.

Нужно понимать, что спрос на золото в России также чрезвычайно высок. Этот металл не только "закрывает" внутренние потребности. Но и позволяет Кремлю налаживать международные отношения.

Золото имеет решающее значение для преодоления растущего экономического давления, который включает рост дефицита бюджета и новые санкции против основных компаний-экспортеров нефти. Россия также очень заинтересована в использовании золота для доступа к международным рынкам,

– говорит эксперт исследовательского института Rand Europe Джон Кеннеди.

Важно! Как отмечает The Telegraph, сейчас Россия пытается максимально уменьшить зависимость от доллара, для этого вместо американской валюты используются юань и золото.

Что важно знать о российской экономике сейчас?