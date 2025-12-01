Сколько стоит грамм золотого лома сегодня?
Цена золотого лома зависит, в том числе, от пробы, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Сегодня НБУ установил такие закупочные цены на золото в ломе:
- если изделие имеет 333 пробу – 1 852,47 гривны за грамм
- 375 пробу – 2 086,12 гривны за грамм;
- 500 пробу – 2 781,49 гривны за грамм;
- 583 пробу – 3 243,22 гривны за грамм;
- 585 пробу – 3 254,34 гривны за грамм;
- 750 пробу – 4 172,24 гривны за грамм;
- 900 пробу – 5 006,68 гривны за грамм;
- 999 пробу – 5 557,42 гривны за грамм.
Обратите внимание! Проба обозначает сколько чистого металла в сплаве. Указанное значение нужно просто разделить на 10. Например, если на изделии указано 585 пробу, там – 58,5% золота, 750 – 75%.
Изменились ли цены на банковский металл?
НБУ откорректировал цены и на банковский металл. Сегодня, в зависимости от категории, расценки следующие:
- банковское золото высшей категории имеет цену – 5 619,17 гривны за грамм;
- золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 5 602,31 гривны за грамм;
- а вот металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 562,98 гривны за грамм.
Что важно знать о ценах на золото сейчас?
За сегодняшнюю сессию, цена золота выросла на 0,3%. Стоимость этого металла за унцию составила – 4 241,21 доллара. На такой рост, в частности, повлияло ожидание снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре.
Предположительно, стоимость этого металла будет расти и в дальнейшем. Аналитики прогнозируют увеличение цены золота до 4 500 долларов в середине 2026 года.