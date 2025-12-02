Что влияет на цену золота сейчас?

К тому же аналитики ожидают публикации ключевых экономических данных США накануне заседания ФРС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Цена золота во время сегодняшней сессии упала на 1,4%. Стоимость этого металла достигла – 4 173,91 доллара за унцию.

Мы находимся в тенденции продолжения тренда, которая в конце концов приведет к прорыву вверх, и мне все еще нравится цена золота на 5000 долларов в начале нового года,

– отметил вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals Питер Грант.

Заметим, что недавние данные показали постепенное охлаждение экономики США. К тому же есть определенные сигналы от представителей ФРС о снижении ставки.

Обратите внимание! Рынок ожидает заседания ФРС на следующей неделе, поскольку там будет принятие решения о ставке. Большинство считает, что этот показатель снизится на 25 базисных пунктов. Сейчас трейдеры оценивают эту вероятность в 87%.

Как показывают данные Всемирного золотого совета, Центробанки купили в октябре 53 тонны золота. Это на 36% больше чем в сентябре.

Что происходит со стоимостью серебра?

Недавно серебро достигло рекордного уровня – 58,83 доллара, сообщает Reuters. Сегодня этот металл снизился на 0,4% и теперь стоит – 57,42 доллара за унцию.

Интересно! С начала года серебро выросло более чем на 100%.

Новых причин недавнего скачка цен на серебро не было. Однако известные причины остаются актуальными, а именно ограниченное предложение, что отображается в низких запасах на Шанхайских биржах

– сообщается в записке Commerzbank.

Также в этой записке отмечается, что серебро, вероятно продолжит расти. В следующем году этот металл может увеличиться в цене до 59 долларов.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы?