Решение России про остановку действия зерновой соглашения усугубляет беспокойство по поводу глобального снабжения продовольствия. Также это шаг к еще большему усилению напряженности в регионе.

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Россия продолжает манипулировать зерном

По словам представителя российского тирана и президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, определенные договоренности черноморских соглашений, имеющих отношение к России, не удалось выполнить. Он подчеркнул, что российская сторона готова возобновить сотрудничество в рамках этого соглашения, если выполняют вышеупомянутые условия.

Однако он не указал, о чем именно идет речь. Кроме того, Песков заявил, что окончательное решение об участии в зерновом соглашении было принято к новой атаке на Крымский мост, который незаконно построил агрессор.

Закрытие этого коридора прямо коснется ключевых бенефициаров от приобретения украинского зерна. Среди них такие страны:

Китай;

Испания;

Египет.

Важно! С момента подписания зернового соглашения в июле 2022 года из украинских портов через Черное море вывезли 33 миллиона тонн сельскохозяйственных культур. В результате на мировых рынках зафиксирован спад цен с рекордных отметок, в частности, на продовольствие. Стремительное подорожание повлекло за собой полномасштабное вторжение России в Украину.

Реакция Украины

Прежде всего, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по поручению президента Владимира Зеленского провел срочные консультации с партнерами в ООН. Главный вопрос – следующие шаги после выхода России из зерновой сделки.

Россия подвергает угрозу глобальную продовольственную безопасность. Мы делаем все, чтобы сохранить зерновой коридор,

– написал украинский дипломат в твиттере.

Кулеба также заявил в комментарии CBS Mornings добавил, что Россия постепенно "убивала зерновое соглашение от одного продления до другого". Кроме того, он ожидает роста стоимости зерновых культур на глобальном уровне, но самые первые последствия ощутят страны Африки и Азии.

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с африканскими журналистами сообщил, что официальная Москва нарушила договоренности, заключаемые с ООН и Турцией.

Более того, он поручил МИД выяснить, готова ли в ООН и Турции продолжать сотрудничество с Украиной по экспорту зерна. По его словам, владельцы судов готовы и дальше работать, если Украина и Турция готовы их отпускать и пропускать соответственно. BBC Украина.

Что происходит на рынке

Согласно данным Wall Street Journal, бушель пшеницы подскочил в цене сразу на 3,4% после заявления спикера Кремля. На момент создания этого материала стоимость пшеницы колеблется на уровне. 667 долларов за бушель. Рост оценивают почти на 2%, по данным Bloomberg. Что касается других культур, то динамика на рынке такова:

Кукуруза выросла в цене на 2,77% до 520 долларов за бушель;

В то время как различные виды сои подорожали на 0,93% – 1,54%.

К теме! В начале июня стоимость зерновых культур начала стремительно расти. Тогда главным катализатором стал подрыв россиянами Каховской ГЭС.

Также издание CNBC сообщает, что стоимость пшеницы, кукурузы и сои стремительно выросла в первый день недели. В частности, пшеница подорожала на 3% до 689,25 доллара за бушель, достигнув пикового уровня с 28 июня. Однако цена все же ниже максимального значения, которое она достигла в мае 2022 года. Тогда бушель пшеницы стоил свыше 1177 долларов.