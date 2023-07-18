Последние изменения во время торгов

В ходе торгов во вторник, 18 июля, Индекс доллара США торгуется на уровне 99,70. Котировки упали на 0,14%. Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 99,59 до 99,94.

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Главные изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Пиковое значение для индекса зафиксировали на уровне 114,78 . Это стало наибольшим успехом для этого индикатора за 20 лет ;

. Это стало наибольшим успехом для этого индикатора за ; Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что происходит с долларом

Американский доллар продолжает обесцениваться против корзины из 6 других валют. Более того, позиции доллара приблизились к минимальному значению за год.

Дело в том, что инвесторы пытались понять, есть ли катализаторы, которые будут способствовать дальнейшему ослаблению позиций валюты на рынке после обнародования последнего отчета по инфляции в США. пишет CNBC. Также напомним, что за прошедшую неделю Индекс доллара США зафиксировала самый плохой результат в годовом расчете.

Динамика других валют:

Евро достигло наилучшего результата за 17 месяцев в паре с долларом США;

в паре с долларом США; Британский фунт подорожал на 0,15% против доллара. Эта валюта также торгуется на уровне близком к максимуму за прошлую неделю.

Валютный стратег из Commonwealth Bank of Australia заявил, что позиции доллар могут все больше зависеть от решений продавцов. По его словам, рынки настроены на завершение агрессивного цикла по повышению процентной ставки.