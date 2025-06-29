Какая цена за 100 долларов 2006 года
В соответствии с Постановлению НБУ №75, все иностранные банкноты являются законным платежным средством и должны приниматься для обмена, передает 24 Канал. Таким образом, доллары, выпущенные в 2006 году, тоже подпадают под эту категорию.
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В то же время стоит добавить, что среди исключений, когда валюту могут не обменять, есть существенные повреждения. Здесь речь идет как о сильном износе, так и о наличии следов плесени или проплешин.
За сколько можно обменять 100 долларов 2006 года сегодня:
- По состоянию на 24 июня 2025 года покупка обменниками доллара США составляет 41,35 гривны, а продажа – 41,85 гривны, по данным finance.ua.Таким образом, обменять 100 долларов можно будет за 4 135 гривен, а купить – за 4 185 гривен.
- В банках средний курс составляет: покупка – 41,60 гривны, продажа – 42,15 гривны. То есть обменять 100 долларов получится за 4 160 гривен, а купить – уже за 4 215 гривен.
- Также, НБУ установил на 24 июня курс официального доллара на уровне 41,87 гривны.