Какая цена за 100 долларов 2006 года

В соответствии с Постановлению НБУ №75, все иностранные банкноты являются законным платежным средством и должны приниматься для обмена, передает 24 Канал. Таким образом, доллары, выпущенные в 2006 году, тоже подпадают под эту категорию.

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В то же время стоит добавить, что среди исключений, когда валюту могут не обменять, есть существенные повреждения. Здесь речь идет как о сильном износе, так и о наличии следов плесени или проплешин.

За сколько можно обменять 100 долларов 2006 года сегодня: