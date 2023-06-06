На мировых биржах уже фиксируют рост цен на пшеницу и другие зерновые культуры, информирует 24 Канал.

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Последствия взрыва Каховской ГЭС для мира

Согласно данным TradingEconomics, стоимость пшеницы возросла до 646,5 доллара за бушель или 35,2 литра. Интересно, что цены отошли от минимального уровня за 2 года на рынке, который зафиксировали 30 мая. Тогда пшеница стоила 562 доллара за бушель.

К теме! В общей сложности за 12 месяцев максимально фьючерсы на пшеницу стоили почти 1100 долларов за бушель.

Главная причина таких изменений на мировых биржах – подрыв Россией Каховской ГЭС. Ведь ее подрыв повлияет непосредственно на агрокультурный сектор в Украине. Дело в том, что от этих событий будет зависеть урожай, а также растет геополитическая напряженность.

В частности, Bloomberg информирует, что цены на пшеницу выросли на 3,17%. На момент создания этого материала, стоимость этой зерновой культуры остановилась на уровне 643,75 доллара за бушель.

Помимо фьючерсов на пшеницу растут в цене и другие виды зерна. Сейчас ситуация на рынке такова: