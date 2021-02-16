Пандемия коронавируса, без сомнения, нанесла огромный урон мировой экономике. Однако те, кто мыслит стратегически и уже сейчас думают о будущем. Во что вложиться, чтобы заработать после пандемии – читайте далее.

Экономика многих стран еще долго будет отходить от удара, который повсюду нанесла эпидемия коронавируса. Эксперты Libertex считают, что уже сейчас стоит начать присматриваться к различным активам, чтобы заработать на росте после пандемии.

Интересно Минимум рисков та максимум доходов: рассказываем об услуге "Инвестиционные идеи"

Если задуматься о том, какие торговые инструменты принесут неплохую прибыль своим инвесторам, то на ум приходят активы сразу из нескольких секторов экономики.

Медицина и фармацевтика

Акции фармацевтических и медицинских компаний уже сейчас показали впечатляющие темпы роста, так как при пандемии производимая ими продукция стала как никогда востребованной. Как яркий пример можно привести акции компании Moderna или Pfizer.

с марта 2020 года бумаги Moderna подорожали в 6 раз;

Pfizer – порядка 12%.

Эти компании занимались разработкой вакцин от коронавирусной инфекции, а их акции на новостях об успехах в создании вакцины показали хороший рост в 2020 году.

Бумаги компаний этой отрасли могут продолжить расти в цене и дальше, и даже после того, как коронавирус будет раз и навсегда побежден. Ведь человечество задумалось о том, что ему угрожают не только войны и экологические проблемы, но и потенциальные эпидемии. В связи с этим можно смело прогнозировать, что медицина и фармацевтика продолжат оставаться "на коне" еще долгое время.



Рост акций Moderna / Графика Libertex​

IT и компьютеры

Еще одним сектором финансового рынка, акции в котором показали хорошую динамику, стал IT-сектор. Такие компании, как Facebook или Google упрочили свои позиции во время пандемии за счет высокого спроса на их сервис. На фоне роста спроса выросли и их финансовые показатели, а значит и увеличилась стоимость акций.

Например, стоимость акций Facebook в марте 2020 года составляла около 145 долларов, а к началу 2021 года она достигла 270 долларов.

К слову Инвестиция в ценные бумаги: как получить пассивный доход в 2021 году

Столкнувшись с коронавирусом, миру пришлось принять новые вызовы. В результате мир безвозвратно изменился. Облачные технологии, развитие IT-инфраструктуры, дистанционные коммуникации – все это в результате пандемии глубже интегрировалось в жизнь людей, став неотъемлемой частью не только отдыха, но и работы. Учитывая рост спроса на IT-сервисы, стоит ожидать, что и в дальнейшем акции IT-компаний продолжат оставаться выгодным инструментом для вложения средств.

Электромобили

Компания Tesla, производящая электромобили, стала еще одним прорывом финансового рынка в 2020 году. Растущий интерес потребителей к более экологичному транспорту, вместе, а также усилия талантливого главы компании Илона Маска привели к впечатляющим результатам. Акции этой компании подскочили в цене более чем в 8 раз, превысив 800 долларов.

Учитывая растущий тренд на охрану окружающей среды, можно предположить, что акции этой Tesla продолжат расти. Вместе с ними смогут вырасти и акции других компаний, которые будут производить электромобили.

Энергоносители

Несмотря на растущий интерес к защите окружающей среды, спрос на традиционное топливо пока никуда не уходит. И если во время пандемии и ограничительных мер, стоимость "черного золота" снижалась, достигнув даже отрицательной отметки, то по мере появления успехов в борьбе с распространением коронавируса, цена нефти начала расти. В частности, к середине февраля 2021 года стоимость нефти марки Brent выросла более чем до отметки 60 долларов за баррель.

К теме Цена на нефть растет до рекордных показателей: сколько стоит бензин

Поскольку мировая экономика все еще зависит от нефти, стоит признать, что спрос на нее будет сохраняться и после того, как завершится пандемия коронавируса. В связи с этим хорошую прибыль после пандемии можно будет получить и "черном золоте".



Цена на нефть 16 Февраля / Графика Libertex

Как заработать на акциях

Чтобы заработать нужно мыслить стратегически, на перспективу. А это значит, что для получения прибыли после пандемии нужно уже сейчас начать выбирать компанию, торговую платформу и искать инструменты для инвестиций. Одной из наиболее популярных и удобных торговых платформ является Libertex от Forex Club.

Этим торговым терминалом пользуются более 2,2 миллиона трейдеров по всему миру. Libertex доступен в виде веб-приложения, а также приложений для операционных систем iOS и Android, что позволяет зарабатывать буквально не вставая с дивана, практически с любого устройства.

Чтобы начать получать прибыль в Libertex достаточно лишь:

открыть и пополнить торговый счет;

выбрать подходящий вам финансовый инструмент;

определиться с суммой сделки и направлением движения.

Благодаря тому, что в Libertex есть встроенные инструменты технического анализа, а также лента новостей, вы всегда сможете проанализировать динамику рынка и сделать прогноз изменения котировок.

Если же вы не хотите тратить время на самостоятельный анализ рынка, вы всегда можете обратиться к специалистам Forex Club. Эксперты компании с многолетним опытом успешных инвестиций всегда готовы ответить на возникающие у вас вопросы.