Заработок после пандемии: как и куда вложить деньги, чтобы получить немалый доход
Пандемия коронавируса, без сомнения, нанесла огромный урон мировой экономике. Однако те, кто мыслит стратегически и уже сейчас думают о будущем. Во что вложиться, чтобы заработать после пандемии – читайте далее.
Источник:24 канал
Экономика многих стран еще долго будет отходить от удара, который повсюду нанесла эпидемия коронавируса. Эксперты Libertex считают, что уже сейчас стоит начать присматриваться к различным активам, чтобы заработать на росте после пандемии.
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Если задуматься о том, какие торговые инструменты принесут неплохую прибыль своим инвесторам, то на ум приходят активы сразу из нескольких секторов экономики.
Медицина и фармацевтика
Акции фармацевтических и медицинских компаний уже сейчас показали впечатляющие темпы роста, так как при пандемии производимая ими продукция стала как никогда востребованной. Как яркий пример можно привести акции компании Moderna или Pfizer.
Эти компании занимались разработкой вакцин от коронавирусной инфекции, а их акции на новостях об успехах в создании вакцины показали хороший рост в 2020 году.
Бумаги компаний этой отрасли могут продолжить расти в цене и дальше, и даже после того, как коронавирус будет раз и навсегда побежден. Ведь человечество задумалось о том, что ему угрожают не только войны и экологические проблемы, но и потенциальные эпидемии. В связи с этим можно смело прогнозировать, что медицина и фармацевтика продолжат оставаться "на коне" еще долгое время.
Рост акций Moderna / Графика Libertex
IT и компьютеры
Еще одним сектором финансового рынка, акции в котором показали хорошую динамику, стал IT-сектор. Такие компании, как Facebook или Google упрочили свои позиции во время пандемии за счет высокого спроса на их сервис. На фоне роста спроса выросли и их финансовые показатели, а значит и увеличилась стоимость акций.
Например, стоимость акций Facebook в марте 2020 года составляла около 145 долларов, а к началу 2021 года она достигла 270 долларов.
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Столкнувшись с коронавирусом, миру пришлось принять новые вызовы. В результате мир безвозвратно изменился. Облачные технологии, развитие IT-инфраструктуры, дистанционные коммуникации – все это в результате пандемии глубже интегрировалось в жизнь людей, став неотъемлемой частью не только отдыха, но и работы. Учитывая рост спроса на IT-сервисы, стоит ожидать, что и в дальнейшем акции IT-компаний продолжат оставаться выгодным инструментом для вложения средств.
Электромобили
Компания Tesla, производящая электромобили, стала еще одним прорывом финансового рынка в 2020 году. Растущий интерес потребителей к более экологичному транспорту, вместе, а также усилия талантливого главы компании Илона Маска привели к впечатляющим результатам. Акции этой компании подскочили в цене более чем в 8 раз, превысив 800 долларов.
Учитывая растущий тренд на охрану окружающей среды, можно предположить, что акции этой Tesla продолжат расти. Вместе с ними смогут вырасти и акции других компаний, которые будут производить электромобили.
Энергоносители
Несмотря на растущий интерес к защите окружающей среды, спрос на традиционное топливо пока никуда не уходит. И если во время пандемии и ограничительных мер, стоимость "черного золота" снижалась, достигнув даже отрицательной отметки, то по мере появления успехов в борьбе с распространением коронавируса, цена нефти начала расти. В частности, к середине февраля 2021 года стоимость нефти марки Brent выросла более чем до отметки 60 долларов за баррель.
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Поскольку мировая экономика все еще зависит от нефти, стоит признать, что спрос на нее будет сохраняться и после того, как завершится пандемия коронавируса. В связи с этим хорошую прибыль после пандемии можно будет получить и "черном золоте".
Цена на нефть 16 Февраля / Графика Libertex
Как заработать на акциях
Чтобы заработать нужно мыслить стратегически, на перспективу. А это значит, что для получения прибыли после пандемии нужно уже сейчас начать выбирать компанию, торговую платформу и искать инструменты для инвестиций. Одной из наиболее популярных и удобных торговых платформ является Libertex от Forex Club.
Этим торговым терминалом пользуются более 2,2 миллиона трейдеров по всему миру. Libertex доступен в виде веб-приложения, а также приложений для операционных систем iOS и Android, что позволяет зарабатывать буквально не вставая с дивана, практически с любого устройства.
Чтобы начать получать прибыль в Libertex достаточно лишь:
- открыть и пополнить торговый счет;
- выбрать подходящий вам финансовый инструмент;
- определиться с суммой сделки и направлением движения.
Благодаря тому, что в Libertex есть встроенные инструменты технического анализа, а также лента новостей, вы всегда сможете проанализировать динамику рынка и сделать прогноз изменения котировок.
Если же вы не хотите тратить время на самостоятельный анализ рынка, вы всегда можете обратиться к специалистам Forex Club. Эксперты компании с многолетним опытом успешных инвестиций всегда готовы ответить на возникающие у вас вопросы.
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