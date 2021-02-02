Недвижимость, банковские вклады, металлы и ценные бумаги – это основные инструменты для получения пассивного дохода. Однако статистика по 2019 году показывает, что некоторые из них значительно теряют позиции.

Источник: 24 канал

Финансовые инструменты были самыми прибыльными 2020 года и как на них можно заработать в 2021 году – читайте дальше.

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По подсчетам специалистов, наилучшие результаты по 2019 году продемонстрировал биткойн – за год он вырос более чем 300%. Положительная динамика и у золота – +25% и в недвижимости – +4%. А вот банковские вклады наоборот потеряли позицию из-за обесценивания национальной валюты.

Как вел себя рынок в 2020 году

Трейдер аналитик Киевского филиала МАБТ Алексей Задорожный заявил, что финансовые рынки в 2020 году показали существенные колебания. И если, например, для транспортной отрасли 2020 принес убытки, то акции компаний IT-сектора и производителей медицинской и фармацевтической продукции стали одними из лидеров роста.

Например, акции компании Moderna за год выросли более чем в 5 раз, Slack – в 2 раза. Колоссальные показатели роста были и у акций Tesla, которые выросли почти в 10 раз. Все эти инструменты принесли инвесторам гораздо больший доход, чем традиционные инструменты сбережения – недвижимость, банковские депозиты и так далее,

– отметил он.

Ежедневно на финансовом рынке появляются новые возможности, которые могут принести значительную прибыль. Именно поэтому инвестиции в акции известных мировых компаний более подходящими для того, чтобы сохранить и приумножить средства в условиях нестабильности.

В какие именно ценные бумаги стоит инвестировать

Эксперты рекомендуют вкладывать средства сразу в несколько не связанных друг с другом финансовых инструментов. Например, можно инвестировать в акции компаний из различных секторов, например IT, медицина, автопроизводители, главное выбрать наиболее стабильные компании, с высоким потенциалом роста.

"Инвесторам, самостоятельно выбрать подобные инструменты может быть довольно трудно. Ведь необходимо будет тратить много времени для того, чтобы разобраться в том, какие активы являются наиболее привлекательными", – сказал Алексей Задорожный.

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Гораздо проще воспользоваться готовыми решениями, например, вложить деньги в один из ведущих мировых фондовых индексов, например в американский S&P. Этот индекс, начиная с середины марта 2020 года, вырос более чем на 70%. То есть если бы вы вложили в него 1000 долларов, то ваш капитал составил бы на конец года – 1700 долларов. Это больше, чем принесли бы вам традиционные инвестиционные инструменты.

Какой период для инвестиций является оптимальным

Какого-то определенного оптимального для всех инвесторов периода для инвестиций нет. Все зависит от ситуации на финансовом рынке, от объема капитала, от склонности инвестора к риску и многих других факторов. Традиционно, те, кто обладает большим капиталом, могут позволить себе более длительный период инвестирования, чем те, кто обладает незначительным объемом средств.



Конкретного оптимального периода для инвестиций – нет / Фото Burak K, Pexels

Как можно инвестировать в индексы и другие ценные бумаги

Трейдер аналитик утверждает, что инвестировать в фондовые индексы и акции мировых компаний просто. Прежде всего нужно выбрать удобную и стабильную торговую платформу. Правильный выбор позволит вам эффективно управлять вашим капиталом.

Одной из наиболее стабильных и удобных платформ для трейдеров те опытных инвесторов является Libertex от Forex Club. Эта платформа доступна в виде веб-додатку и приложений для операционных систем iOS и Android. Благодаря этому каждый может выгодно инвестировать средства буквально не вставая с дивана,

– заявил эксперт.

Минимизировать риски позволят встроенные инструменты технического анализа, доступные в Libertex. Благодаря им инвесторы могут выбрать наиболее выгодные активы для инвестиций. Поэтому, чтобы не терять деньги из-за инфляции и валютные колебания, специалисты советуют хранить деньги в иностранной валюте и диверсифицировать свои риски при выборе активов для инвестиций.

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