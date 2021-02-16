Во вторник, 16 февраля, нефть снова выросла в цене. Стоимость сырья достигла почти 13-месячного максимума.

Во вторник, 16 февраля, по состоянию на 5:45 международный эталон Brent торговался по 63,70 за баррель после высокого показателя с 22 января февраля 2020 года (63,76 доллара за баррель). Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

К слову Цена нефти Brent может составлять 173 долларов за баррель к 2050 году

Стоимость нефти WTI выросла на 1,26% – до 60,22 за баррель. Предыдущие торги завершились на уровне 63,3 и 60,22 доллара.

Цены на нефть 16 февраля / Графика Investing.com

Почему цены на нефть выросли

Источник: Bloomberg

► Непогода в США

Из-за сильных морозов в США бурения нефтяных скважин прекратило свою работу. Кроме этого, перестали работать нефтеперерабатывающие заводы Техаса, ограничения ввели и для операторов трубопроводов природного газа и сырой нефти.