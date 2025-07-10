Сколько нефти в Африке
Африканский континент является крупным производителем и экспортером нефти, а также имеет значительные запасы. На Африку приходится около 8% мировых запасов нефти, при этом она добывает примерно 8% от общего объема мировой добычи, пишет 24 Канал со ссылкой на отчет BP.
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Значительные запасы нефти сосредоточены в северной части Африки, в пределах Сахаро-Средиземноморского нефтегазоносного бассейна, а также в западных регионах материка, включая прилегающую акваторию и шельфовую зону Гвинейского залива.
Важно! Разведанные запасы нефти в Африке составляют 126 миллиардов баррелей.
Какие африканские страны добыли больше всего нефти в 2025 году
В Африке добыча нефти и связанные с ней доходы существенно различаются в разных странах. Несмотря на то, что Нигерия является крупнейшим производителем, Ливия, Конго и Ангола значительно в большей степени зависят от доходов от нефти, чем Нигерия.
Пять африканских стран, добывших больше всего нефти в 2025 году:
- Республика Конго – среднесуточная добыча составляет 275 тысяч баррелей в сутки;
- Египет – 600 тысяч баррелей в сутки;
- Алжир – 1 миллион баррелей в сутки;
- Ангола – 1, миллиона баррелей в сутки;
- Нигерия – 1,5 миллиона баррелей в сутки.