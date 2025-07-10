Сколько нефти в Африке

Африканский континент является крупным производителем и экспортером нефти, а также имеет значительные запасы. На Африку приходится около 8% мировых запасов нефти, при этом она добывает примерно 8% от общего объема мировой добычи, пишет 24 Канал со ссылкой на отчет BP.

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Значительные запасы нефти сосредоточены в северной части Африки, в пределах Сахаро-Средиземноморского нефтегазоносного бассейна, а также в западных регионах материка, включая прилегающую акваторию и шельфовую зону Гвинейского залива.

Важно! Разведанные запасы нефти в Африке составляют 126 миллиардов баррелей.

Какие африканские страны добыли больше всего нефти в 2025 году

В Африке добыча нефти и связанные с ней доходы существенно различаются в разных странах. Несмотря на то, что Нигерия является крупнейшим производителем, Ливия, Конго и Ангола значительно в большей степени зависят от доходов от нефти, чем Нигерия.

Пять африканских стран, добывших больше всего нефти в 2025 году: