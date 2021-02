Успех инвестиций – это продуманная стратегия и глубокий анализ рынка. Иногда трудно определиться с активами, которые могут принести хорошую прибыль в кратчайшие сроки. Особенно в условиях кризиса.

Чтобы помочь выбрать правильную стратегию и минимизировать свои риски, специалисты разработали уникальный продукт "Инвестиционные идеи". Более подробно об этом 24 канал расспросил в эксперта Forex Club – Галины Танащук, трейдер-аналитика Киевского филиала МАБТ.

Прибыльные инвестиции – это работа, требующая профессиональных знаний и опыта. Аналитики регулярно проводят анализ рынков и опираясь на эту информацию, предлагают клиентам как стратегии для инвестиций, так и соответствующие инструменты для них.

"Инвестиционные идеи"

"Инвестиционные идеи" – это уникальный продукт на украинском рынке. Основные преимущества этого продукта – это опыт наших специалистов, отсутствие необходимости тратить время на самостоятельный анализ рынка, удобство и простота в использовании, рассказывает Галина Танащук.

Сценарии для инвестора

В каждой из инвестиционных идей есть несколько сценариев. Каждый из них предполагает определенный уровень доходов и риска.

При консервативном сценарии уровень риска минимален, но при этом возможная доходность также незначительна.

Если же инвестор хочет получить максимальную доходность, то ему подойдет агрессивный сценарий.

"Все хотят Tesla"

Одной из самых успешных идей в 2020 году стала инвестиционная идея "Все хотят Tesla". Она предусматривала инвестиции в акции компании Tesla, которые, как показала практика, стали одним из самых привлекательных инструментов для инвестиций.

В результате успешной реализации прогнозов ведущих экспертов Forex Club эта идея принесла инвесторам более 120% прибыли.

Какую "Инвестиционную идею" выбрать сейчас

Одна из самых привлекательных инвестиционных идей пока, по словам эксперта, является идея об инвестициях в акции американских компаний – "Американский фондовый рынок. The Show must go on".

Американский рынок является одним из основных мировых фондовых рынков. Он исторически показывает стабильный рост, убеждена Галина Танащук.

Благодаря мерам поддержки американской экономики, которые анонсировал президент США Джо Байден, а также перспективам акций американских компаний эта инвестиционная идея может принести хороший доход,

– добавила представительница Forex Club.

Как можно получить "Инвестиционные идеи"?

Чтобы получить доступ к инвестиционным идеям нужно обратиться к экспертам Forex Club в вашем городе, объясняет Танащук.

Сделав это вы получите доступ к самым интересным и самых большим возможностям, которые отбирают для вас эксперты с многолетним опытом успешной работы на финансовых рынках.

Поэтому, если вы не любите рисковать и хотите в кратчайшие сроки начать получать доходы, то лучше сразу выбрать необходимую стратегию. Закажите бесплатную консультацию по вопросам выгодных инвестиций в экспертов Forex Club.