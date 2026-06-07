Как заработать на акциях: известны 3 метода получения прибыли

Акции остаются одним из популярных способов приумножить свой капитал. Сами акции – это ценные бумаги. Они являются доказательством того, что человек имеет долю в той или иной компании.

Как украинцам заработать на акциях?

В частности, есть три способа заработать на акциях, о чем пишет Freedom Broker.

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Они таковы:

Купить акции за низкую цену и продать за высокую. Купить их как опционы, в условия которых заложено изменение цены. Сформировать целый портфель акций, из которых можно будет получать прибыль в виде дивидендов.

Но отмечается, что заработок на изменении курса возможен в двух вариантах. Первый – это покупать при временном падении цен. А впоследствии, когда она вновь вырастет, продавать.

Интересно! Также можно взять акции у брокера, продать дорого, а потом купить дешевле.

Второй вариант предполагает немало навыков. Например, понимание рынка.

В частности, в первом варианте выгода меньше. Но при этом риск тоже меньше.

Также украинцам советуют прислушиваться к таким советам:

Собирать важную информацию.

Углублять, то есть, например, познакомиться с компанией, куда будут вложены средства.

Привлечение специалистов – профессионального брокера или финансиста.

Также не следует тратить последние деньги. Для того, чтобы инвестировать в акции, нужно иметь действительно свободные средства.

Более того, желательно составить портфель из акций от 10 до 15 предприятий, и по возможности делать его больше.

Если цена акций выросла на 40-50% – подумайте, есть ли смысл продать акции и "закрыть" эту часть инвестиций, оставшись с хорошей прибылью,

– говорится в материале.

Обратите внимание! Важно еще помнить то, что акции – это направление для вложений свободных средств для постепенного наращивания капитала.

Что еще стоит знать об акциях и инвестициях 2026 году?

Напомним, что в понедельник, 1 июня, выросли акциии стран Азии. Рост произошел из-за лидеров в области ИИ – Тайвань и Южную Корею. В то же время к росту валют это не привело.

В то же время фондовый рынок России упал в мае. Причиной стали угрозы в адрес Украины. И это стало самым большим падением с ноября 2025 года. Дело в том, что в МИД страны анонсировали удары по "украинским центрам принятия решений".