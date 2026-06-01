Почему происходил рост акций?

Рост указанных акций происходил несмотря на войну между Ираном и США, сообщает Bloomberg.

Как показывают данные рынков:

  • Индекс рынков, которые развиваются, MSCI поднялся сегодня на 2%. Он достиг исторического максимума. Это произошло именно из-за лидеров в области ИИ – Тайвань и Южную Корею.
  • Южнокорейский индекс Kospi, в свою очередь, достиг рекордного максимума.

Укрепление акций не привело к росту валют, а валюты Азиатско-тихоокеанского региона страдают от укрепления доллара и восстановления цен на сырую нефть,
– указывает рыночный стратег Азиатско-тихоокеанского региона в BNY Ви Кхун Чонг.

Нужно понимать, что несмотря на такой рост акций, обострились риски. В частности, речь идет о концентрации усилий в одной сфере – развития ИИ. То есть, может произойти значительный спад, если спрос на AI упадет.

Какая ситуация возникла с азиатскими валютами?

  • Азиатские валюты несколько упали. Они снизились, в частности, из-за подорожания нефти. К тому же продолжается конфликт на Ближнем Востоке. Между США и Ираном чувствуется напряжение, что увеличивает неопределенность.

  • Нужно понимать, что именно рост цен на нефть создал напряжение для внешних финансов нескольких азиатских стран. Дело в том, что эти государства являются импортерами топлива. Например, индонезийская рупия и индийская рупия показали худшие результаты, с начала 2026 года.