Почему происходил рост акций?
Рост указанных акций происходил несмотря на войну между Ираном и США, сообщает Bloomberg.
Как показывают данные рынков:
- Индекс рынков, которые развиваются, MSCI поднялся сегодня на 2%. Он достиг исторического максимума. Это произошло именно из-за лидеров в области ИИ – Тайвань и Южную Корею.
- Южнокорейский индекс Kospi, в свою очередь, достиг рекордного максимума.
Укрепление акций не привело к росту валют, а валюты Азиатско-тихоокеанского региона страдают от укрепления доллара и восстановления цен на сырую нефть,
– указывает рыночный стратег Азиатско-тихоокеанского региона в BNY Ви Кхун Чонг.
Нужно понимать, что несмотря на такой рост акций, обострились риски. В частности, речь идет о концентрации усилий в одной сфере – развития ИИ. То есть, может произойти значительный спад, если спрос на AI упадет.
Какая ситуация возникла с азиатскими валютами?
Азиатские валюты несколько упали. Они снизились, в частности, из-за подорожания нефти. К тому же продолжается конфликт на Ближнем Востоке. Между США и Ираном чувствуется напряжение, что увеличивает неопределенность.
Нужно понимать, что именно рост цен на нефть создал напряжение для внешних финансов нескольких азиатских стран. Дело в том, что эти государства являются импортерами топлива. Например, индонезийская рупия и индийская рупия показали худшие результаты, с начала 2026 года.