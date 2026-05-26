Почему обвалился российский фондовый рынок?
Как говорят аналитики, причиной такой ситуации являются угрозы МИД России в адрес Украины, сообщает The Moscow Times.
Обратите внимание! МИД России анонсировал удары по "центрам принятия решений" в Украине.
В частності, Індекс Московської біржі в понеділок втратив 1,05%. Він опустився до – 2 598 пунктів. Такої ситуації не було з листопада минулого року.
Как показывает статистика, некоторые акции масштабных энергетических компаний России снизились так:
- акции "Роснефти" из-за этой ситуации подешевели на 2,6%;
- акции "Газпрома" – упали на 0,8%;
- "Новатэка" – упали на 4%.
Российские инвестиционные стратеги пока отмечают на рынке определенную нервозность. К тому же они настаивают на отсутствии стабильного спроса.
Интересно, что все эти изменения происходят на фоне того, что цены на нефть растут. В частности, эталонная российская марка Urals поднималась до самых высоких уровней с 2014 года.
Российский фондовый рынок так и не смог перейти к росту. Эта ситуация в первую очередь является следствием того, что:
- война России против Украины продолжается (а это расход колоссальных ресурсов);
- ситуация в российской экономике только ухудшается.
Что предшествовало такой ситуации на российском фондовом рынке?
Кроме угроз, от российского МИД прозвучал еще ряд важных месседжей. В частности, ведомство призвало иностранцев покинуть Киев. Такое заявление российское министерство обосновало тем, что "чаша терпения" Москвы переполнена. То есть, Украине надо готовиться к новым атакам.
Это не первое падение российских акций. Статистика свидетельствует, что индекс Мосбиржи уже потерял 6,5% с начала 2026 года. Для понимания, в денежном эквиваленте капитализация российского рынка уменьшилась почти на 400 миллиардов рублей или, в соответствии к нынешнему курсу – более 5,5 миллиарда долларов.