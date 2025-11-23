Насколько важна шахта Эскондида в Чили?
Медный, золотой и серебряный рудник Эскондида расположен в пустыне Атакама, что в Чили, передает 24 Канал со ссылкой Mining Technology.
- Проект по шахте был начат в конце 1990-х годов, а срок службы шахты – 40 лет. Принадлежит она и управляется предприятием горнодобывающих компаний, а именно BHP (57,5%), Rio Tinto (30%) и JECO (12,5%).
- Известно, что производство меди на этой шахте в первой половине 2022 года составило 824,4 килотонны. Это на 12% больше, чем в первой половине 2021 года.
- Известно, что шахта переходит на 100% возобновляемую энергию, используя обильные солнечные и ветровые ресурсы Чили.
Как сообщают в компании BHP, 2 карьера Эскондиды обеспечивают 3 обогатительные фабрики, а также 2 выщелачивания (отдельный способ добычи меди).
Кроме того, эта шахта является важной частью чилийской экономики, на которую приходится несколько процентных пунктов ВВП.
Какая золотая шахта в мире является самой глубокой в мире?
Самой глубокой золотой шахтой в мире является шахта Мпоненг, расположенная в Южной Африке. Глубина ее достигает где-то около 4 километров.
В 2012 году в шахте добыли 405 тысяч унций золота, а температура в каменных стенах шахты достигает 60°C.
Также для поддерживать охлаждения, в подземные резервуары закачивается более 6 тысяч тонн ледяной суспензии, а гигантские вентиляторы способствуют потоку воздуха.