Насколько важна шахта Эскондида в Чили?

Медный, золотой и серебряный рудник Эскондида расположен в пустыне Атакама, что в Чили, передает 24 Канал со ссылкой Mining Technology.

Проект по шахте был начат в конце 1990-х годов, а срок службы шахты – 40 лет. Принадлежит она и управляется предприятием горнодобывающих компаний, а именно BHP (57,5%), Rio Tinto (30%) и JECO (12,5%).

Известно, что производство меди на этой шахте в первой половине 2022 года составило 824,4 килотонны. Это на 12% больше, чем в первой половине 2021 года.

Известно, что шахта переходит на 100% возобновляемую энергию, используя обильные солнечные и ветровые ресурсы Чили.

Как сообщают в компании BHP, 2 карьера Эскондиды обеспечивают 3 обогатительные фабрики, а также 2 выщелачивания (отдельный способ добычи меди).

Кроме того, эта шахта является важной частью чилийской экономики, на которую приходится несколько процентных пунктов ВВП.

