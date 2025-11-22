Что известно о самой глубокой золотой шахте в мире?
Известно, что в 2012 году в шахте Мпоненг добыли 405 тысяч унций золота, передает 24 Канал со ссылкой на Guinness World Records.
Кроме того, температура в каменных стенах шахты достигает 60°C. Для того, чтобы поддерживать охлаждение, в подземные резервуары закачивается более 6 тысяч тонн ледяной суспензии, а гигантские вентиляторы способствуют потоку воздуха.
Таким образом, для работы в шахте ежедневно используется около 5 тысяч фунтов взрывчатки и выкапывается 6,4 тонны породы.
- По данным NS Energy, Мпоненг была последней подземной шахтой компании AngloGold Ashanti в Южной Африке.
- В октябре 2020 года компания Harmony Gold, крупнейший производитель золота в Южной Африке, стала владельцем и оператором подземной шахты, приобретя активы AngloGold Ashanti.
- Первые 9 месяцев работы на шахте были результативными – было добыто 175 095 унций золота.
Интересно, что будущая добыча может привести к тому, что дно шахты может достичь до 4,22 километра. А по состоянию на 2021 год доказанные и вероятные запасы руды шахты Мпоненг оценивались в 7,7 миллиона тонн. А запасы золота, содержащиеся в руде, оценивались в 2,1 миллиона унций.
Сколько стоит золото сейчас?
По состоянию на 19 ноября спотовая стоимость золота выросла на 0,5% – до 4 088,03 доллара за унцию. Такой рост цены происходит на фоне увеличения спроса на безопасные активы.
Кроме того, прогнозируется, что если в США решат снизить ставки, то цена на золото может вырасти до 4 130 и 4 200 долларов.
В то же время по состоянию на 18 ноября, спотовая стоимость золота снизилась на 0,1%, достигнув самого низкого уровня с 10 ноября, с ценой 4 039,71 доллара за унцию.