Имеет ли медицинское золото пробу?

Медицинское золото это, фактически, высококачественная бижутерия. То есть, такой металл не имеет пробы, пишет 24 Канал.

Читайте также Кто контролирует рынок алюминия: одна из стран производит более половины мировой доли

Низкая цена медицинского золота объясняется именно небольшой себестоимостью. Для понимания:

простые серьги из медицинского золота будут стоить ориентировочно – 200 гривен;

а вот из обычного золота, не менее – 5000 гривен.

Несмотря на то, что медицинское золото не является драгоценным металлом, оно имеет ряд преимуществ:

гипоаллергенность;

высокую устойчивость (особенно к внешнему воздействию);

удобство.

Медицинское золото подходит для людей с чувствительной кожей. Дело в том, что этот металл не вызывает раздражений.

Интересно! Как сообщает Diamant.ua, медицинское золото, используемое для изготовления бижутерии, это сплав, где основа состоит из меди, цинка, латуни, олова или даже стали.

Для чего на золоте ставится проба?

По данным Investing News Network, проба это важнейшая отметка на золоте. Дело в том, что это значение указывает на долю чистого металла в сплаве. Чтобы определить процент, такой показатель надо разделить на 10.

Разберемся на примере, сколько золота, в зависимости от пробы в изделии:

если на изделии указано 375 – там 37,5% золота в сплаве;

583 – 58,3%;

585 – 58,5%;

750 – 75%.

Что еще важно знать о золоте сейчас?

Цвет золотого изделия указывает на его сплав. Например, красный оттенок можно получить благодаря меди. А вот светлее изделие становится, благодаря серебру.

Банковское золото это хороший способ уберечь свои средства от влияния инфляции. Чаще всего этот металл реализуется в виде монет и слитков. Золото называется банковским, потому что имеет самую высокую пробу и, фактически, без примесей.

Интересно! По состоянию на 21 ноября, закупочная цена на банковское золото, по данным НБУ, составляла – 5 473,41 гривны за грамм;