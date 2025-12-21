Где самые большие запасы нефти в мире?
По данным Statista, страны-члены ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) удерживают почти 80% мировых подтверждающих запасов нефти – это более 1,24 триллиона из 1,56 триллиона баррелей, передает 24 Канал.
Читайте также Ситуация контролируемая: теперь на рынок нефти влияют новые тенденции
А данные ОПЕК свидетельствуют о том, что мировые подтвержденные запасы нефти составляют примерно 1 567 миллиардов баррелей. И наибольшими запасами обладает Венесуэла, на долю которой приходится 24,4% всех запасов нефти ОПЕК.
- Таким образом, первое место по запасам в мире принадлежит Венесуэле с запасами в примерно 303 миллиарда баррелей нефти.
- Саудовская Аравия зато имеет подтвержденные запасы на уровне 267 миллиардов баррелей, что означает вторую по величине запасов страну.
- Зато третье место принадлежит Ирану – резерв составляет где-то примерно 209 миллиардов баррелей.
Обратите внимание! В топ-10 стран также входит Ирак, Канада, ОАЭ, Кувейт, Россия, США и Ливия.
Что известно о нефтяной отрасли в Венесуэле?
На сегодня Венесуэла имеет проблемы с экспортом нефти, а резервуары для хранения черного золото быстро наполняются ненужными запасами. Такими темпами, нефтяные компании должны будут закрывать скважины, запасы нефти в которых являются крупнейшими в мире.
Все это происходит из-за напряженности отношений США и Венесуэлы. Например Дональд Трамп в декабре объявил стране полную блокаду для подсанкционных танкеров, входящих и выходящих из венесуэльских вод. США таким образом хотят перекрыть основной источник режима президента страны Николаса Мадуро.
- По данным Bloomberg, сегодня, 21 декабря, США захватили уже 3 нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. До этого был задержан танкер 20 декабря и 10 декабря этого года.
- Вероятнее всего теперь речь идет о танкере Bella 1, который находится под санкциями. Он находился под панамским флагом и направлялся в страну для погрузки.
Заметьте, что глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США в дальнейшем будет продолжать задерживать нефтяные танкеры, которые выходят из Венесуэлы, пока режим Мадуро не вернет "все украденные американские активы".
Какие санкции сейчас санкции вводят на нефть?
Среди последних санкций в отношении нефти стали ограничения от Евросоюза в отношении "теневого флота" России. Согласно им было добавлено под ограничения еще 41 судно, что обходит нефтяные санкции и поставляет нефть и грузы в обход ограничений. Новые меры запрещают этим судам заходить в порты ЕС и получать услуги, связанные с морскими перевозками.
Общее количество танкеров и судов "теневого флота", попавших под санкции ЕС, приближается к 600 единицам. Санкции также направлены на суда, перевозящие военную технику или украденное украинское зерно, подчеркивая более широкий спектр угроз, которые пытается сдержать Евросоюз.
В то же время несмотря на санкции некоторые индийские НПЗ до сих пор закупают российскую нефть. Если в ноябре Индия отгружала 1,77 миллиона баррелей российской нефти в сутки, то в декабре, вероятно, уже 1,2 миллиона баррелей в сутки.