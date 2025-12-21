Де найбільші запаси нафти у світі?

За даними Statista, країни-члени ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти) утримують майже 80% світових підтверджувальних запасів нафти – це понад 1,24 трильйона з 1,56 трильйона барелів, передає 24 Канал.

А дані ОПЕК свідчать про те, що світові підтверджені запаси нафти становлять приблизно 1 567 мільярдів барелів. І найбільшими запасами володіє Венесуела, на частку якої припадає 24,4% всіх запасів нафти ОПЕК.

Таким чином, перше місце за запасами у світі належить Венесуелі із запасами в приблизно 303 мільярди барелів нафти.

Саудівська Аравія натомість має підтверджені запаси на рівні 267 мільярдів барелів, що означає другу за величиною запасів країну.

Натомість третє місце належить Ірану – резерв становить десь приблизно 209 мільярдів барелів.

Зверніть увагу! До топ-10 країн також входить Ірак, Канада, ОАЕ, Кувейт, Росія, США та Лівія.

Що відомо про нафтову галузь у Венесуелі?

На сьогодні Венесуела має проблеми з експортом нафти, а резервуари для зберігання чорного золото швидко наповнюються непотрібними запасами. Такими темпами, нафтові компанії повинні будуть закривати свердловини, запаси нафти у яких є найбільшими у світі.

Все це відбувається через напруження стосунків США та Венесуели. Наприклад Дональд Трамп у грудні оголосив країні повну блокаду для підсанкційних танкерів, що входять та виходять з венесуельських вод. США таким чином хочуть перекрити основне джерело режиму президента країни Ніколаса Мадуро.

За даними Bloomberg, сьогодні, 21 грудня, США захопили вже 3 нафтовий танкер біля берегів Венесуели. До цього було затримано танкер 20 грудня та 10 грудня цього року.

Найімовірніше тепер йдеться про танкер Bella 1, який перебуває під санкціями. Він перебував під панамським прапором й прямував до країни для навантаження.

Зауважте, що очільник Пентагону Піт Хегсет заявив, що США надалі продовжуватиме затримувати нафтові танкери, які виходять з Венесуели, допоки режим Мадуро не поверне "всі вкрадені американські активи".

Які санкції зараз санкції запроваджують на нафту?