Сколько нефти импортирует Индия из России сейчас?

Некоторые индийские НПЗ возобновили закупки у несанкционированных организаций, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Сейчас на российскую нефть предлагают значительные скидки.

В ноябре Индия отгружала – 1,77 миллиона баррелей российской нефти в сутки. Это на 3,4% больше чем в октябре, сообщает NDTV.

В то же время в декабре закупки, вероятно, составлять 1,2 миллиона баррелей в сутки. А к концу месяца они могут вообще вырасти до 1,5 миллиона баррелей.

Заметим, что декабрьский импорт Индии из России обусловлен ажиотажем из-за окончания ряда сделок. Речь, в частности, о договорах с "Роснефтью".

Важно! Источники по торговле указывают, что в декабре закупки могут остаться на уровне январских.

Источники по переработке оценили, что объемы в январе будут ниже 1 миллион баррелей в сутки, поскольку Reliance Industries приостановила закупки. Согласно данным LSEG, Reliance получает не менее 10 партий российской нефти в этом месяце,

– отмечает издание.

Нужно сказать, что Reliance Industries – это индийский многонациональный конгломерат. Ранее компания покупала значительное количество российской нефти.

Что известно о закупке российской нефти Индией?