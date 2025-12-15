Что известно о новой цене российской нефти?

Грузы продавались со скидкой 7 – 8 долларов за баррель, если сравнивать с эталонной Brent, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Обратите внимание! По состоянию на сейчас, известно, что покупателем стал независимый китайский НПЗ. Продажа состоялась в конце прошлой недели.

ESPO пользуется популярностью среди китайских нефтепереработчиков благодаря высокому выходу дизельного топлива и короткому расстоянию доставки с восточного побережья России. Общие закупки сырой нефти китайскими переработчиками, включая иранскую нефть, недавно выросли,

– отмечает издание.

Заметим, что это увеличение произошло после того, как Пекин ввел новый раунд импортных квот для независимых переработчиков. Это произошло еще в конце ноября.

К тому же стоит сказать, что приобретение ESPO на прошлой неделе стало первой сделкой, которую заключила китайская компания с конца октября. Именно тогда Shandong Yulong Petrochemical осуществляла покупку, сообщает Bloomberg.

Почему Кремль снижает стоимость нефти сейчас?

Еще в октябре стало известно о новых санкциях США против России. Тогда американское правительство утвердило ограничения для "Роснефти" и "Лукойла". Трамп дал странам, которые сотрудничают с россиянами, месяц, чтобы решить все вопросы.

Благодаря указанным ограничениям Трамп хотел повлиять на Путина. Однако российский лидер только посмеялся над этими санкциями и сказал, что они недейственны.

В то же время последствия этих санкций очевидны уже сейчас. Ведь сокращается экспорт российской нефти. К тому же Москва вынуждена сильно снижать цены, чтобы привлечь покупателей.

Важно! Ранее именно китайские государственные НПЗ были крупнейшими покупателями ESPO. Также много российской нефти покупала Индия.