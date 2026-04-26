Страна фьордов с нефтяным сердцем: где в Европе самые большие запасы "черного золота"
- Норвегия имеет самые большие подтвержденные запасы нефти в Европе с примерно 7 – 8 миллиардами баррелей, главный источник – месторождение Йохан Свердруп.
- Норвежский государственный инвестиционный фонд, создан для управления нефтяными доходами, является крупнейшим суверенным фондом в мире с активами более 1,8 триллиона долларов.
Когда речь заходит о нефти, большинство сразу вспоминает страны Ближнего Востока, США, Венесуэлу или даже Россию. Но в Европе тоже есть свой энергетический гигант – Норвегия.
Сколько нефти в Норвегии?
Несмотря на относительно небольшое население, эта страна является одним из главных экспортеров нефти и газа на континенте и имеет крупнейшие подтвержденные запасы “черного золота” в Европе – примерно 7 – 8 миллиардов баррелей, свидетельствуют данные U.S. Energy Information Administration (EIA).
Смотрите также Это самый большой энергетический кризис, с которым сталкивался мир: МЭА шокировало заявлением
Главный источник нефти в Норвегии – месторождение Йохан Свердруп в Северном море. Это один из самых масштабных энергетических проектов Европы.
Ежедневная добыча на этом месторождении может достигать примерно 700 – 750 тысяч баррелей. А разрабатывают его сразу несколько крупных компаний:
Equinor;
Aker;
BP;
TotalEnergies:
и Petoro.
По оценкам, запасы этого месторождения составляют около 2,7 миллиарда баррелей нефти, пишет Reuters.
Также у берегов Норвегии расположены еще два нефтяных месторождения, которые входят в тройку лидеров по запасам "черного золота".
В общем Норвегия по разным подсчетам обеспечивает около 1 или 2% мировой добычи нефти и остается критически важным поставщиком для Европы, особенно после сокращения импорта из России после начала войны в Украине.
Важно! Интересно то, как Норвегия распоряжается нефтяными доходами. Еще в 1990-х годах страна создала государственный инвестиционный фонд. Именно туда направляют доходы от нефти. Сегодня это крупнейший суверенный фонд в мире с активами более 1,8 триллиона долларов.
Какая страна имеет наибольшие запасы нефти в мире?
А самые большие запасы нефти на планете сосредоточены в Венесуэле. На ее долю приходится более 24% запасов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), по данным Statista.
В целом страна владеет примерно 303 – 304 миллиардами баррелей нефти – это 18% от всего объема "черного золота" в мире.
- Второе место по запасам нефти занимает Саудовская Аравия с подтвержденными объемами около 267 миллиардов баррелей.
- Третье место занимает Иран с резервами примерно 209 миллиардов баррелей.
В первую десятку нефтяных гигантов также входят Ирак, Канада, ОАЭ, Кувейт, Россия, США и Ливия.
Где есть нефть в Украине?
Украинские запасы нефти географически распределены между тремя основными нефтегазовыми регионами – Восточным, Западным и Южным. В то же время больше всего ресурсов именно на Востоке.
В Восточном нефтегазовом регионе сосредоточено более половины всех запасов углеводородов. Речь идет примерно о 85% природного газа и более 60% запасов нефти.
Лидером по объемам добычи нефти является Сумская область. Хотя ее ресурсная база уступает отдельным другим регионам, именно здесь добывают больше всего – около 690 тысяч тонн нефти ежегодно.
Всего в Украине насчитывается более двух сотен нефтяных месторождений. Впрочем, большинство из них являются малыми или даже очень мелкими, что ограничивает промышленный потенциал добычи.