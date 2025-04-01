В Европе запустили новое нефтяное месторождение

Норвежская нефтегазовая компания Equinor сообщила о запуске нового нефтяного месторождения. Речь идет о месторождении Johan Castberg в Баренцевом море, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Equinor. Стоимость месторождения составляет 86 миллиардов норвежских крон или примерно 8 миллиардов долларов.

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В компании сообщили, что новое месторождение будут использовать в течение 30 лет. Кроме того, благодаря месторождению Johan Castberg Норвегия усилит свои позиции на энергетическом рынке. Мол, роль страны из Северной Европы как надежного и долгосрочного поставщика энергии.

Важно! Норвегия – это страна с крупнейшим месторождением нефти в Европе. Это нефтяное месторождение Йохан Свердруп в Северном море. Объемы добычи нефти в месторождении, при условии использования полных мощностей, составляют 755 тысяч баррелей в сутки.

По оценкам, запасы нефти в месторождении Johan Castberg составляют от 450 до 650 миллионов баррелей. При этом производительная мощность месторождения – это 220 тысяч баррелей в день. Более того, в следующем квартале норвежская компания планирует вывести нефтяное месторождение на плато добычи, тогда как буровые работы будут продолжаться до конца 2026 года. В Equinor ожидают, что месторождение окупится менее чем за 2 года.