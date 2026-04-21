Какова сейчас ситуация на энергетических рынках?

Бироль уточнил, что конфликт на Ближнем Востоке "объединился" с другими проблемами на энергетическом рынке, сообщает Reuters.

Фатих Бироль Глава Международного энергетического агентства Кризис уже огромный, если совместить последствия бензинового кризиса и газового кризиса с Россией

По мнению Бироля, нынешний кризис кратно хуже, чем предыдущие. По словам главы МЭА, он масштабнее чем ситуации в 1973, 1979 и 2022 годов вместе взятые.

Обратите внимание! Последствия конфликта на Ближнем Востоке "добавились" к ухудшению ситуации на энергетическом рынке, что была вызвана войной России против Украины.

Нужно понимать, что война на Ближнем Востоке заблокировала судоходство в Ормузском проливе. Это чрезвычайно повлияло на энергетический рынок. Ведь именно этим путем проходила пятая часть мировой нефти и сжиженного природного газа.

Такое развитие событий вызвало дефицит на рынке. Соответственно, цены на нефть полетели вверх. МЭА боролось с подорожанием энергоносителей. В частности, для этого было выпущено рекордные 400 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов еще в марте, сообщает Reuters.

