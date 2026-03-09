Где есть нефть в Украине?
Украинская нефть распределена между тремя крупными регионами – Восточным, Западным и Южным. Однако львиная доля запасов сосредоточена именно на Востоке, отмечает портал данных добывающей отрасли Украины.
Смотрите также Газ в Европе рекордно дорожает: какие есть риски для Украины и что будет с топливом
В Восточном нефтегазовом регионе содержится более половины украинских запасов нефти и газа в Украине в стране:
- около 85% природного газа;
- и более 60% нефти.
Этот регион охватывает несколько областей:
- Днепропетровскую;
- Луганскую;
- Полтавскую;
- Сумскую;
- Харьковскую;
- Черниговскую;
- и Донецкую.
Если же посмотреть на карту Украины в разрезе областей, то за лидерство именно по нефти соревнуются три региона:
Ивано-Франковская область удерживает первенство с долей 19,5% (около 15 миллионов тонн).
Полтавщина буквально "дышит в спину" с показателем 18,7% (почти 15 миллионов тонн).
Сумщина замыкает тройку лидеров с 17,2% (14 миллиона тонн).
Однако не везде большие запасы нефти означают широкую добычу. Именно Сумщина является лидером по объемам в этом случае. Несмотря на то, что запасов в регионе немного меньше, чем в других областях, добывают здесь больше всего – около 690 тысяч тонн в год.
Для сравнения:
на Ивано-Франковщине этот показатель составляет 370 тысяч тонн,
на Полтавщине – 120 тысяч тонн.
Всего в Украине насчитывается более две сотни нефтяных месторождений, однако большинство из них небольшие. Значительную часть вообще классифицируют как очень мелкие.
Единственным средним месторождением считается Глинско-Розбышевское (Полтавская область), а статус небольшого имеет Бугруватское на Сумщине.
Важно! Впрочем, украинская нефть имеет свои особенности. По характеристикам она тяжелее и гуще эталонной марки Brent.
Какие запасы газа в Украине?
Запасы природного газа в Украине, по данным Finance.ua, могут составлять около 1,3 триллиона кубометров.
Крупнейшие залежи газа находятся в Харьковской и Полтавской областях и являются частью Днепровско-Донецкой впадины.
- В Западном регионе насчитывают более 90 разведанных месторождений нефти и газа.
В Южном регионе разведали около 30 месторождений нефти и газа.
Обратите внимание! По данным Forbes, запасы полезных ископаемых в Украине оценивают в немалую сумму. По подсчетам специалистов, они стоят почти в 15 триллионов долларов.
Где больше всего нефти в мире?
Мировым лидером по объемам запасов нефти остается Венесуэла. По разным оценкам, в ее недрах сосредоточено почти четверть всех ресурсов стран, входящих в ОПЕК. Речь идет примерно о 303 – 304 миллиардах баррелей, что составляет около 18% от общих мировых запасов "черного золота".
Второе место в глобальном рейтинге занимает Саудовская Аравия, где подтвержденные запасы оцениваются примерно в 267 миллиардов баррелей. На третьей позиции расположился Иран с резервами на уровне около 209 миллиардов баррелей.
В десятку стран с наибольшими запасами нефти в мире также входят Ирак, Канада, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Россия, США и Ливия.