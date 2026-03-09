Где есть нефть в Украине?

Украинская нефть распределена между тремя крупными регионами – Восточным, Западным и Южным. Однако львиная доля запасов сосредоточена именно на Востоке, отмечает портал данных добывающей отрасли Украины.

В Восточном нефтегазовом регионе содержится более половины украинских запасов нефти и газа в Украине в стране:

около 85% природного газа;

и более 60% нефти.

Этот регион охватывает несколько областей:

Днепропетровскую;

Луганскую;

Полтавскую;

Сумскую;

Харьковскую;

Черниговскую;

и Донецкую.

Если же посмотреть на карту Украины в разрезе областей, то за лидерство именно по нефти соревнуются три региона:

Ивано-Франковская область удерживает первенство с долей 19,5% (около 15 миллионов тонн).

Полтавщина буквально "дышит в спину" с показателем 18,7% (почти 15 миллионов тонн).

Сумщина замыкает тройку лидеров с 17,2% (14 миллиона тонн).

Однако не везде большие запасы нефти означают широкую добычу. Именно Сумщина является лидером по объемам в этом случае. Несмотря на то, что запасов в регионе немного меньше, чем в других областях, добывают здесь больше всего – около 690 тысяч тонн в год.

Для сравнения:

на Ивано-Франковщине этот показатель составляет 370 тысяч тонн,

на Полтавщине – 120 тысяч тонн.

Всего в Украине насчитывается более две сотни нефтяных месторождений, однако большинство из них небольшие. Значительную часть вообще классифицируют как очень мелкие.

Единственным средним месторождением считается Глинско-Розбышевское (Полтавская область), а статус небольшого имеет Бугруватское на Сумщине.

Важно! Впрочем, украинская нефть имеет свои особенности. По характеристикам она тяжелее и гуще эталонной марки Brent.

Какие запасы газа в Украине?

Запасы природного газа в Украине, по данным Finance.ua, могут составлять около 1,3 триллиона кубометров.

Крупнейшие залежи газа находятся в Харьковской и Полтавской областях и являются частью Днепровско-Донецкой впадины.

В Западном регионе насчитывают более 90 разведанных месторождений нефти и газа.

В Южном регионе разведали около 30 месторождений нефти и газа.

Обратите внимание! По данным Forbes, запасы полезных ископаемых в Украине оценивают в немалую сумму. По подсчетам специалистов, они стоят почти в 15 триллионов долларов.

