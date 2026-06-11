Какие изменения произошли на нефтяном рынке?
Нефтяной рынок ощутимо изменился из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает, Reuters.
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Нужно понимать, что именно из-за ближневосточной войны был закрыт Ормузский пролив. А это чрезвычайно важный путь. Раньше по нему проходила пятая часть мировой нефти и газа.
Подъем США на первое место знаменует впечатляющий поворот для страны, которая десятилетиями зависела от нефти с Ближнего Востока и страдала от нефтяного эмбарго, введенного некоторыми членами ОПЕК в 1973 году в ответ на поддержку Израиля со стороны США,
– отмечает издание.
Нужно понимать, что позиции США сильно изменились именно после 2010 года. Тогда там резко выросла добыча нефти и газа.
Обратите внимание! Сначала США стали крупнейшим производителем газа, а теперь и нефти.
Свою роль сыграло и то, что:
- экспорт Саудовской Аравии ограничен именно из-за войны на Ближнем Востоке;
- а российский экспорт ограничен санкциями.
Как показывают данные Vortexa, в мае экспорт нефти из США увеличился. Он достиг 10,5 миллиона баррелей в сутки.
А вот майский экспорт других лидеров составил:
- из России – 7 миллионов баррелей в сутки;
- из Саудовской Аравии – 5,9 миллиона баррелей в сутки.
У Вашингтона появился новый инструмент, о котором они не подозревали до войны с Ираном – энергетический экспорт,
– подчеркнула представительница компании Kpler, Мишель Брухард.
Каким ранее был уровень экспорта лидеров на рынке нефти?
В 2025 году лидером была именно Саудовская Аравия. Тогда она экспортировала примерно 8,1 миллиона баррелей в сутки.
США, в свою очередь, экспортировали примерно 6,6 миллиона баррелей в сутки. Россия же "замыкала" тройку с уровнем экспорта примерно – 5,8 миллиона баррелей в сутки.