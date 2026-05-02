Что делать, если вы потеряли свою банковскую карту – 5 вариантов на случай "неприятности"

Потерять банковскую карту легко – в транспорте, магазине или среди вещей дома. В такие моменты кажется, что она вот-вот найдется, но промедление может обернуться потерей средств.

Что делать, если потеряли банковскую карту?

Так что действовать стоит сразу – в первую очередь заблокировать карту и проверить последние операции. Подробнее рассказывает 24 Канал.

Даже если вы не сразу заметили "пропажу", но получили уведомление об операциях, которых не осуществляли, или такие сообщения с кодами подтверждения – следует действовать немедленно.

Специалисты платформы Нацбанка "Гаразд" объяснили, как украинцы могут заблокировать платежную карту.

Способ №1 – позвонить в контакт-центр

Подходит для срочной блокировки, ведь номер телефона можно найти на сайте банка или обратной стороне карты. Операция проходит через автоматическое меню или оператора, который может спросить кодовое слово или личные данные.

Важно! Работники банка никогда не запрашивают информацию о PIN, CVV или CVC-код (трехзначный номер с обратной стороны).

Способ №2 – блокировка через онлайн-банкинг

Сделать это удастся быстро, если вы пользуетесь платежным приложением банка. Чтобы быть готовым к непредсказуемым ситуациям, следует заранее исследовать функционал приложения.

Способ №3 – обратиться в ближайшее отделение

Этот способ менее оперативен, ведь нужно добраться до отделения банка, имея при себе удостоверяющий личность документ.

Способ №4 – заблокировать карту с помощью банкомата

Такую функцию предлагают только некоторые банкоматы. Кстати, после блокировки вы получите чек с последними операциями.

Способ №5 – воспользоваться чат-ботом службы поддержки банка

Если вы пользуетесь чат-ботами в мессенджерах, для идентификации понадобится привязанный к счету финансовый номер телефона. За постановлением Нацбанка, это контактный номер телефона клиента, какой банк использует для проведения аутентификации.

После блокировки карты посторонние лица не будут иметь доступа к вашим средствам. Заказать новую карту можно также в отделении или через приложение, а номер текущего счета останется прежним.

