Как перевыпустить карту "Приватбанка"?

Чтобы перевыпустить карту "Приватбанка", необязательно даже выходить из дома, сообщает банк.

Дело в том, что сейчас банк позволяет ее оформить в диджитал-формате. Для этого нужно воспользоваться приложением Приват24.

Digital карта – это полноценная банковская Карта для выплат, существующая только в виртуальном формате. Она имеет те же возможности, что и обычная пластиковая карта,

– отмечает "Приватбанк".

Также перевыпустить карту можно:

Заказав доставку

Особенно эта опция актуальна для тех, кто за рубежом. Ведь, таким образом физическую карту можно оформить и получить чрезвычайно быстро. По Украине доставка продлится – 1 – 3 дня.

Важно! Заказать доставку банковской карты можно через Приват24, сообщает "Приватбанк".

В отделении

В отделении пластик можно оформить быстро и без усилий. Однако стоит взять с собой необходимые документы:

паспорт;

ИНН.

Заметим, сейчас приватовские карты действуют даже после окончания срока, указанного на пластике. Соответствующее решение банк принял ранее.

