Как перевыпустить карту "Приватбанка"?
Чтобы перевыпустить карту "Приватбанка", необязательно даже выходить из дома, сообщает банк.
Читайте также Как на самом деле облагаются налогом доходы от депозитов
Дело в том, что сейчас банк позволяет ее оформить в диджитал-формате. Для этого нужно воспользоваться приложением Приват24.
Digital карта – это полноценная банковская Карта для выплат, существующая только в виртуальном формате. Она имеет те же возможности, что и обычная пластиковая карта,
– отмечает "Приватбанк".
Также перевыпустить карту можно:
- Заказав доставку
Особенно эта опция актуальна для тех, кто за рубежом. Ведь, таким образом физическую карту можно оформить и получить чрезвычайно быстро. По Украине доставка продлится – 1 – 3 дня.
Важно! Заказать доставку банковской карты можно через Приват24, сообщает "Приватбанк".
- В отделении
В отделении пластик можно оформить быстро и без усилий. Однако стоит взять с собой необходимые документы:
- паспорт;
- ИНН.
Заметим, сейчас приватовские карты действуют даже после окончания срока, указанного на пластике. Соответствующее решение банк принял ранее.
Кому рекомендуют перевыпустить карту?
Стоит перевыпустить карту, если вы столкнулись с мошенническим операциями. Или же пластик уже настолько изношен, что не может качественно функционировать. Также это необходимо сделать, если вы потеряли или забыли карту, например, в банкомате.
Перевыпустить карту важно тем, кто хочет официально продлить ее срок действия. Например, для поездки за границу.
Обязательно необходимо обновить карту, если ваши личные данные изменились. К примеру, в результате смены фамилии. К тому же при обновлении, можно выбрать другой тип карты, чтобы пользоваться новыми услугами.