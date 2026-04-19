Почему банкомат может "съесть" карточку?

В такие неприятной ситуации главное – действовать последовательно и не паниковать. Прежде всего следует определить причину блокировки карты, пишет образовательный сайт “Хорошо” от НБУ.

Причин может быть несколько, и от них зависит, как действовать дальше. Чаще всего – это банальная ошибка клиента, когда он трижды неправильно ввел PIN-код.

Не менее распространенные ситуации:

человек забрал деньги, но забыл карту в слоте;

технические сбои или "зависание" банкомата;

повреждение банковской карты;

перебои с электроэнергией;

подозрение на мошенничество с картой.

Стоит помнить, что если человек забыл карту в слоте, то банкомат ждет лишь 10 – 20 секунд, после чего автоматически забирает ее обратно для безопасности.

Иногда проблема может возникнуть, если карта попала в стоп-лист банка. Каждый банк составляет собственный стоп-лист – это перечень номеров платежных карточек, которые были украдены, утеряны и тому подобное. Они больше не могут обслуживаться, поэтому обычно такие карты изымаются банкоматом.

Важно знать! После того как банкомат забрал карту, она не исчезает. Она хранится в специальном отсеке внутри устройства до момента инкассации или технического обслуживания. Обычно это происходит 1 – 2 раза в неделю.

Что делать, если банкомат "съел" карту?

Прежде всего, стоит попробовать решить ситуацию самостоятельно. Нажмите и подержите кнопку "Отменить" (Cancel) несколько секунд. Иногда банкомат возвращает карту, если она не заблокирована системой.

Если это не помогло, внимательно осмотрите банкомат. На нем обычно есть номер службы поддержки. Позвоните и сообщите об инциденте, назвав адрес банкомата.

В случае, когда устройство находится в отделении банка, лучше всего сразу обратиться к сотрудникам. Иногда они могут быстро помочь достать карточку.

Если карту "съел" ваш банк, ситуация обычно решается быстрее. Стоит:

позвонить в контакт-центр банка;

сообщить об инциденте и местоположении банкомата;

назвать свои данные для идентификации;

при необходимости попросить временно заблокировать карту.

Оператор объяснит дальнейшие шаги и сроки возврата карты.

Обратите внимание! Если это банкомат другого банка, сначала обратитесь в свой банк и сообщите о ситуации. Затем заблокируйте карту. После этого свяжитесь с банком, которому принадлежит банкомат – контакты обычно есть на самом устройстве.

Возвращать или перевыпускать карту?

Иногда проще не ждать возврата карты, а сразу заказать новую. Особенно если банкомат расположен вне отделения. Ведь в таком случае придется ждать инкассации, что может занять до недели, пишет Unex Bank.

Есть простое правило:

если банкомат стоит не в отделении, лучше сразу заблокировать карту и заказать новую;

если в отделении, тогда стоит попробовать вернуть ее на месте через работников банка.

Сегодня многие банки позволяют мгновенно оформить цифровую карту. Ее можно добавить в Google Pay или Apple Pay и сразу пользоваться деньгами, не дожидаясь пластика.

Обратите внимание! Если есть возможность получить карту через отделение, работник банка откроет банкомат, вытянет карту из специального отсека, проверит вашу личность и оформит передачу. После этого карту вернут владельцу.

