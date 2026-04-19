Почему банкомат может "съесть" карточку?
В такие неприятной ситуации главное – действовать последовательно и не паниковать. Прежде всего следует определить причину блокировки карты, пишет образовательный сайт “Хорошо” от НБУ.
Причин может быть несколько, и от них зависит, как действовать дальше. Чаще всего – это банальная ошибка клиента, когда он трижды неправильно ввел PIN-код.
Не менее распространенные ситуации:
человек забрал деньги, но забыл карту в слоте;
- технические сбои или "зависание" банкомата;
- повреждение банковской карты;
- перебои с электроэнергией;
- подозрение на мошенничество с картой.
Стоит помнить, что если человек забыл карту в слоте, то банкомат ждет лишь 10 – 20 секунд, после чего автоматически забирает ее обратно для безопасности.
Иногда проблема может возникнуть, если карта попала в стоп-лист банка. Каждый банк составляет собственный стоп-лист – это перечень номеров платежных карточек, которые были украдены, утеряны и тому подобное. Они больше не могут обслуживаться, поэтому обычно такие карты изымаются банкоматом.
Важно знать! После того как банкомат забрал карту, она не исчезает. Она хранится в специальном отсеке внутри устройства до момента инкассации или технического обслуживания. Обычно это происходит 1 – 2 раза в неделю.
Что делать, если банкомат "съел" карту?
Прежде всего, стоит попробовать решить ситуацию самостоятельно. Нажмите и подержите кнопку "Отменить" (Cancel) несколько секунд. Иногда банкомат возвращает карту, если она не заблокирована системой.
Если это не помогло, внимательно осмотрите банкомат. На нем обычно есть номер службы поддержки. Позвоните и сообщите об инциденте, назвав адрес банкомата.
В случае, когда устройство находится в отделении банка, лучше всего сразу обратиться к сотрудникам. Иногда они могут быстро помочь достать карточку.
Если карту "съел" ваш банк, ситуация обычно решается быстрее. Стоит:
- позвонить в контакт-центр банка;
- сообщить об инциденте и местоположении банкомата;
- назвать свои данные для идентификации;
- при необходимости попросить временно заблокировать карту.
Оператор объяснит дальнейшие шаги и сроки возврата карты.
Обратите внимание! Если это банкомат другого банка, сначала обратитесь в свой банк и сообщите о ситуации. Затем заблокируйте карту. После этого свяжитесь с банком, которому принадлежит банкомат – контакты обычно есть на самом устройстве.
Возвращать или перевыпускать карту?
Иногда проще не ждать возврата карты, а сразу заказать новую. Особенно если банкомат расположен вне отделения. Ведь в таком случае придется ждать инкассации, что может занять до недели, пишет Unex Bank.
Есть простое правило:
- если банкомат стоит не в отделении, лучше сразу заблокировать карту и заказать новую;
- если в отделении, тогда стоит попробовать вернуть ее на месте через работников банка.
Сегодня многие банки позволяют мгновенно оформить цифровую карту. Ее можно добавить в Google Pay или Apple Pay и сразу пользоваться деньгами, не дожидаясь пластика.
Обратите внимание! Если есть возможность получить карту через отделение, работник банка откроет банкомат, вытянет карту из специального отсека, проверит вашу личность и оформит передачу. После этого карту вернут владельцу.
Почему банк может заблокировать карту?
Закон обязывает банки контролировать финансовые операции клиентов, оценивать уровень риска и, при необходимости, временно ограничивать доступ к счету до выяснения происхождения средств. Такие действия являются частью финансового мониторинга и направлены на предотвращение незаконных операций.
На практике учреждения анализируют не отдельную транзакцию, а общее поведение клиента. Подозрение могут вызвать нетипичные действия, например, резкий рост сумм или количества переводов, регулярные поступления от большого количества различных лиц или использование обычной или зарплатной карты для деятельности, имеющей признаки предпринимательской. Также значение имеет отсутствие понятного источника доходов.
Если счет все же заблокировали, клиент имеет право обратиться в банк за разъяснениями. В ответ учреждение должно сообщить причины ограничения и предоставить перечень документов, которые нужно подать для подтверждения происхождения средств.