Когда можно получить штраф за перевод?

Правда, существуют нюансы, о которых стоит знать, чтобы избежать неприятностей. Детали объяснили на портале Pravo UA.

Смотрите также Клиенты "Приватбанка" до июля могут получить 2 тысячи гривен на карточку

Прежде всего стоит заметить, что в Украине не существует штрафов за перевод средств с карты на карту, если такие операции не нарушают законодательства и банковских правил.

И все же в некоторых случаях гражданам могут заблокировать трансакцию или даже счет, например:

если речь идет о переводах крупных сумм или нетипичных для вашего счета трансакциях;

в случае нарушения законодательства, например, переводов денег в поддержку незаконных организаций;

когда превышен лимит трансакций, ведь у большинства банков и платежных сервисов есть дневное или месячное ограничение на сумму.

А вот получить штраф от 17 до 34 тысяч гривен можно при условии нарушения налогового законодательства при получении средств.

Во-первых, такое наказание предусмотрено для физлиц, которые получили деньги за торговлю, но не зарегистрировали бизнес.

Во-вторых, если ФЛП получил средства от предпринимательской деятельности на персональный счет, не уплатив налоги.

Заметьте! Любые доходы физлиц подлежат налогообложению в Украине. Поэтому если на карту регулярно поступают значительные суммы, налоговая может заинтересоваться их происхождением.



Ставка НДФЛ в Украине преимущественно составляет 18%, пишет ПФУ.

К слову, банки и платежные сервисы отслеживают операции клиентов в рамках финмониторинга. Если переводы выглядят подозрительными, у граждан могут попросить дополнительные объяснения или документы.

Как считают штрафы в Украине?