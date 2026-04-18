Какие лимиты установлены для снятия наличных в Украине?

Например, в 2026 году владельцы карт "Приватбанка" могут снимать в банкоматах 100 тысяч гривен в сутки, но не более 40 тысяч гривен в течение трех часов, о чем сообщили на сайте банка.

По услуге "Снять без карты" ограничения пока такие:

первое снятие – 4 тысячи гривен в течение 24 часов;

дальнейшие операции – 4 тысячи гривен за раз, но не более пяти транзакций в сутки.

Обратите внимание! Снятие наличных на кассе, за рубежом, в магазинах, на заправках и т.д. имеют другие ограничения и правила.

С Monobank ситуация несколько иная. Согласно информации банка, снять наличные можно без дополнительных комиссий или с минимальными затратами в банкоматах следующих банков:

A-Банк; Universal Bank; Укргазбанк.

Суточные лимиты составляют до 100 тысяч гривен (в валютном эквиваленте) на один счет и до 300 тысяч гривен (в эквиваленте) на все счета.

В то же время в Ощадбанке действуют стандартные лимиты на снятие наличных с карт массового сегмента– это 10 тысяч гривен в сутки в банкоматах. Об этом сообщили в медиа Новости.LIVE.

Лимиты можно настроить в приложении Ощад 24 или позвонить на горячую линию банка,

– говорится в материале.

В частности с одной карты в течение 3 часов можно снять только 25 тысяч гривен. Если нужна большая сумма – можно найти еще один банкомат или прийти в отделение банка, где можно будет снять сразу всю нужную сумму.

Заметьте! Общие максимальные лимиты в сутки остаются в размере 100 тысяч гривен.

