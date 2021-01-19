Ціна біткойна може зрости ще на 220% від теперішнього курсу. Криптоінвестиційна компанія Pantera Capital назвала чіткі терміни.

Очікується, що криптовалюта може коштувати 115 212 тисяч доларів до серпня 2021 року. Відповідні дані з'явились на сайті Pantera Capital.

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"Я не кажу, що готовий ставити всі свої збереження на це, але я думаю, це можливо і ми йдемо до цього", – заявив засновник Pantera Capital Ден Морхед.



Прогноз на ціну біткойна до серпня 2021 року / Фото Pantera Capital

Чому ціна біткойна виросте

Аналітики вважають, що біткойн дотримується динаміки, яку вони вималювали ще у квітні 2019 року, обговорюючи вплив халвінгу (зниження винагороди майнерів удвічі). Згідно з нею, ціна першої криптовалюти 15 лютого мала б вже становити понад 45 тисяч доларів. Станом на 19 січня біткойн коштує трохи більше ніж 36 тисяч доларів.

Прогноз Pantera Capital щодо курсу біткойна на 2020 – 2021 роки / Фото Pantera Capital

"У нього (біткойна – 24 канал) були кілька повільних місяців, але зараз він йде в правильному напрямку", – заявили в Pantera Capital.

Чим ралі 2021 року відрізняється від 2017-го

В компанії вважають, що теперішній приріст на ринку відрізняється від подій 2017 року. Насамперед тим, що немає такого ажіотажу. 4 роки тому більшість інвестицій припадало на високоспекулятивні токени, а тепер – на перевірені – біткойн та Ethereum. На початок 2021 року на їх частку припадає 86% ринку, у 2017 році – було близько 50%.



Ралі у 2017 та 2021 роках / Фото Pantera Capital

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