Как инвестировать в криптовалюту и не прогореть: советы от FCA
Британский регулятор FCA рекомендует криптоинвесторам быть внимательными при покупке биткойнов. Ведь неправильные действия могут привести к потере всех денег.
Регулятор FCA на своем сайте опубликовал несколько советов, на которые стоит обратить внимание при покупке криптовалюты.
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Что надо знать
► Потребители должны быть осторожными, если с ними связываются неожиданно, предлагают быстрое инвестирования или обещают возвращение.
► Для начала надо убедиться, что фирмы, которые дают такие предложения отвечают всем соответствующим нормативным требованиям и имеют разрешение FCA, где это необходимо.
► Потребители должны учитывать риски и понимать, нужны ли им инвестирования в высокодоходные инвестиции на основе криптоактивов. Они должны проверить и внимательно изучить бизнес, связанный с криптовалюта.
Что такое биткойн
Главное отличие биткойнов от других денег в том, что они не бумажные и не контролируются центральными банками или монетарными органами. Биткойн – это первый пример криптовалюта, которая производится с помощью передового компьютерного программного обеспечения, которое решает математические задачи.
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