Біткойн встановлює нові історичні максимуми. Якщо до останнього часу він фактично топтався на місці, а часом активно йшов вниз, то в самому кінці 2019 року – на початку 2021-го спостерігався злет котируваннь.

У чому ж секрет популярності біткойна і чи варто купувати його сьогодні – дізнайтеся про це у матеріалі Фінанси 24.

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Після різких стрибків найбільш популярна криптовалюта відновила свій історичний максимум, піднявшись вище за психологічну позначку в 41 тисячі доларів. Ті, хто до цього моменту купував біткойн, отримали колосальний прибуток, примноживши свої вкладення в рази.

Причини злету

Основна криптовалюта, яку сьогодні називають "золотом крипторинка", має непросту історію і переживала як злети, так і падіння.

► Так, у 2017 році спостерігався справжній бум покупок біткойна, коли він зміг встановити історичний максимум в 19 783 долари. Але після цього пішла "чорна смуга", що ознаменувалася падінням котирувань до рівня 3 409 доларів у 2019 році.

► Здавалося, що "крипто-лихоманка" на ринку закінчилася, але насправді біткойн просто вичікував слушної нагоди для того, щоб знову рвонути наверх. І саме такий вдалий момент і настав в 2020 році.

Рекордні показники біткойна

2019 рік був дуже складним для світової економіки через пандемію коронавірусу. Після локдаунів, карантинів і інших обмежувальних заходів в різних країнах інвестори почали розчаровуватися в традиційних торговельних інструментах – акціях, нафти і стали перемикати свою увагу на альтернативні активи. В результаті котирування біткойн виріс спочатку до 30 тисяч доларів, а потім і встановили новий історичний максимум в 41 тисяч доларів.



Біткойн оновив свій історичний максимум 8 січня 2021 року / Графіка CoinMarketCap

Звичайно, згодом після такого ривка на ринку пройшла деяка корекція, ціна трохи впала, але все ж досі тримається на цілком гідному рівні. І в результаті ті, хто купував біткойн за 3 – 5 тисяч у 2019 році, на початку 2021 року змогли збільшити свої вкладення в 8 – 10 разів.

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Як вкласти гроші в біткойн

Сьогодні вигідно купити біткойн і інші криптовалюти досить просто. Для цього потрібно вибрати фінансову компанію, яка надасть вам зручний спосіб здійснити операцію. Такою компанією є Forex Club, яка з 1997 року надає трейдерам по всьому світу можливість вкладати кошти в найцікавіші фінансові інструменти.

Щоб купити біткойн, потрібно відкрити і поповнити рахунок в торговій платформі Libertex, створеної Forex Club. Після цього вам потрібно буде просто вибрати біткойн в списку фінансових інструментів, визначитися з сумою угоди і натиснути, кнопку "в зростання", якщо ви очікуєте зростання, або "в зниження", якщо ви прогнозуєте зниження котирувань.

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