На какие соцвыплаты украинцы могут претендовать в январе?
В частности первая часть средств поступает после 15 числа, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
Дело в том, что Минсоцполитики перечисляет бюджетные средства для выплаты пособия на проживание для ВПЛ после 15 и 28 числа каждого месяца. В частности 28 числа состоится начисление и выплата помощи тем, кому она назначена или доначислена уже после 15 числа.
Размер выплат при этом остается таким же, каким он и раньше:
- 2 тысячи гривен – на одно взрослое лицо, которое стало ВПЛ;
- 3 тысячи гривен – на одного ребенка или человека с инвалидностью и статусом ВПЛ.
В то же время украинцы могут получить выплаты после 20 числа. Об этом говорится на сайте Министерства по делам ветеранов.
Средства предусмотрены для ветеранов и участников боевых действий с инвалидностью, которым исполнилось 18 лет. Но при условии, что их данные внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ).
Ветераны и ветеранки Украины могут получить 1 500 гривен ежеквартально на спорт и восстановление:
- тренажерные залы;
- спортивные секции;
- бассейны и тому подобное.
Дедлайн подачи заявок – это 20 число в начале каждого квартала. То есть в январе, апреле, июле и октябре.
Обратите внимание! Использовать помощь следует до конца квартала, в котором ее начислили. Если человек этого не сделает, то деньги вернутся в ведомство. В частности участие в программе будет прекращено, пока лицо не подаст новое заявление.
Какие еще выплаты могут получить украинцы?
Украинцы могут получить 908 гривен для покупки книг. Социальная выплата предусмотрена для лиц, которым исполнилось 18 лет, начиная с 1 января 2024 года. Подать заявку можно в течение одного года с даты, когда человек стал совершеннолетним.
Также в Дії можно оформить базовую социальную помощь. Размер помощи привязан к базовой величине, которая сейчас составляет 4 500 гривен.