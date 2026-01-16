Кто может получить новую помощь?
Поэтому семьям не придется каждый раз собирать отдельные документы. Подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
Размер помощи, что привязан к базовой величине в 4 500 гривен, рассчитывают индивидуально. Он равен разнице между общей суммой базовой величины для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.
Сейчас сервис Дии позволяет оформить базовую социальную помощь, если получаете одну или несколько видов помощи:
- помощь малообеспеченным семьям;
- выплата на детей одиноким матерям;
- временная помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно и тому подобное.
Обратите внимание! Семья должна выбрать: получать новую базовую социальную помощь или же оставить "классические" виды.
Услуга недоступна для тех, кто находится на временно оккупированных территориях, в зоне активных боевых действий или за рубежом.
Как оформить выплату в Дии?
Обновите приложение Дия и авторизуйтесь.
Перейдите в раздел Сервисы – Помощь от государства – Базовая социальная помощь – Получить помощь.
Дождитесь оповещения с расчетом ежемесячной суммы.
Если все устраивает, нажмите Подать заявлениеу, выберите Дия.Карточку.
Проверьте заявление и подтвердите, что отказываетесь от других видов помощи, ведь теперь их объединят в одну выплату.
Подпишите заявление Дия.Подписью и отправьте приглашение для подписи совершеннолетним членам семьи.
Когда все подписи собраны, заявление автоматически отправляется.
После одобрения вы получите уведомление о назначении пособия.
Как оформить базовую социальную помощь онлайн / Фото Дии
Какую еще помощь можно получить через Дию?
Напомним, каждый украинец в возрасте от 40 лет после дня рождения получит персональное приглашение в Дии. После его принятия на Дия.Карточку будет зачислено 2 тысячи гривен, которые можно использовать исключительно на прохождение скрининга здоровья.
Кроме того, родители младенца могут получить единовременную выплату 50 тысяч гривен. Однако подать заявление через приложение Дия можно только в первые 30 дней после рождения ребенка, а вот лично обратиться в пенсионный фонд или ЦНАП – в течение 12 месяцев.