Кто может получить новую помощь?

Поэтому семьям не придется каждый раз собирать отдельные документы. Подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Смотрите также Украинцы могут получить 1 500 гривен от государства: кому нужно подать заявку до 20 января

Размер помощи, что привязан к базовой величине в 4 500 гривен, рассчитывают индивидуально. Он равен разнице между общей суммой базовой величины для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.

Сейчас сервис Дии позволяет оформить базовую социальную помощь, если получаете одну или несколько видов помощи:

  • помощь малообеспеченным семьям;
  • выплата на детей одиноким матерям;
  • временная помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно и тому подобное.

Обратите внимание! Семья должна выбрать: получать новую базовую социальную помощь или же оставить "классические" виды.

Услуга недоступна для тех, кто находится на временно оккупированных территориях, в зоне активных боевых действий или за рубежом.

Как оформить выплату в Дии?

  1. Обновите приложение Дия и авторизуйтесь.

  2. Перейдите в раздел Сервисы Помощь от государства Базовая социальная помощь Получить помощь.

  3. Дождитесь оповещения с расчетом ежемесячной суммы.

  4. Если все устраивает, нажмите Подать заявлениеу, выберите Дия.Карточку.

  5. Проверьте заявление и подтвердите, что отказываетесь от других видов помощи, ведь теперь их объединят в одну выплату.

  6. Подпишите заявление Дия.Подписью и отправьте приглашение для подписи совершеннолетним членам семьи.

  7. Когда все подписи собраны, заявление автоматически отправляется.

  8. После одобрения вы получите уведомление о назначении пособия.

Базовая социальная помощь - как оформить выплату в Дії онлайн, инструкция - кто может получить деньги от государства
Как оформить базовую социальную помощь онлайн / Фото Дии

Какую еще помощь можно получить через Дию?

  • Напомним, каждый украинец в возрасте от 40 лет после дня рождения получит персональное приглашение в Дии. После его принятия на Дия.Карточку будет зачислено 2 тысячи гривен, которые можно использовать исключительно на прохождение скрининга здоровья.

  • Кроме того, родители младенца могут получить единовременную выплату 50 тысяч гривен. Однако подать заявление через приложение Дия можно только в первые 30 дней после рождения ребенка, а вот лично обратиться в пенсионный фонд или ЦНАП – в течение 12 месяцев.