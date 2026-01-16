Кто может получить новую помощь?

Поэтому семьям не придется каждый раз собирать отдельные документы. Подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Размер помощи, что привязан к базовой величине в 4 500 гривен, рассчитывают индивидуально. Он равен разнице между общей суммой базовой величины для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.

Сейчас сервис Дии позволяет оформить базовую социальную помощь, если получаете одну или несколько видов помощи:

помощь малообеспеченным семьям;

выплата на детей одиноким матерям;

временная помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно и тому подобное.

Обратите внимание! Семья должна выбрать: получать новую базовую социальную помощь или же оставить "классические" виды.



Услуга недоступна для тех, кто находится на временно оккупированных территориях, в зоне активных боевых действий или за рубежом.

Как оформить выплату в Дии?

Обновите приложение Дия и авторизуйтесь. Перейдите в раздел Сервисы – Помощь от государства – Базовая социальная помощь – Получить помощь. Дождитесь оповещения с расчетом ежемесячной суммы. Если все устраивает, нажмите Подать заявлениеу, выберите Дия.Карточку. Проверьте заявление и подтвердите, что отказываетесь от других видов помощи, ведь теперь их объединят в одну выплату. Подпишите заявление Дия.Подписью и отправьте приглашение для подписи совершеннолетним членам семьи. Когда все подписи собраны, заявление автоматически отправляется. После одобрения вы получите уведомление о назначении пособия.



Как оформить базовую социальную помощь онлайн / Фото Дии

Какую еще помощь можно получить через Дию?